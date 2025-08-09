Livaković u ozbiljnom problemu: Fenerbahče mu uništava karijeru

Dominik Livaković (30), prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije, na izlaznim je vraatima turskog Fenerbahčea, kluba u koji je stigao 2023. godine iz Dinama. U potrazi je za novim klubom, ali Fener mu ne olakšava situaciju.

Za Livakovića postoji interes drugih klubova, ali ga Fener ne pušta, iako trener Jose Mourinho ne računa na njega, jer nije zadovoljan iznposom odštete.

Turski mediji pišu da je za Livakovića stigla ponuda u visini od sedam milijuna eura od kultnog engleskog kluba Leeds Uniteda, no Fenerbahče ju je odbio jer traži najmanje 12 milijuna.

Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama za sedam milijuna eura i nastupio u 72 utakmice.

