Katastrofa za Barcelonu i Roberta Lewandowskog, stigla i službena potvrda

Zvijezda FC Barcelone Robert Lewandowski ozlijedio je lijevo bedro i upitan je za početak sezone, objavio je u petak katalonski klub.

"Robert Lewandowski pati od bolova u mišiću femorisa lijevog bedra", priopćila je Barça, ne precizirajući koliko će dugo poljski napadač izbivati.

Ovaj 36-godišnji napadač propustit će nedjeljnu prijateljsku utakmicu protiv Coma i upitan je za prvu utakmicu La Lige protiv Mallorce 16. kolovoza.

