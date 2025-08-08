JAO /

Katastrofa za Barcelonu i Roberta Lewandowskog, stigla i službena potvrda

Foto: Profimedia

Izašla vijest o Lewandowskom od koje je strahovao svaki navijač Barcelone

8.8.2025.
13:33
HINA
Profimedia
Zvijezda FC Barcelone Robert Lewandowski ozlijedio je lijevo bedro i upitan je za početak sezone, objavio je u petak katalonski klub.

"Robert Lewandowski pati od bolova u mišiću femorisa lijevog bedra", priopćila je Barça, ne precizirajući koliko će dugo poljski napadač izbivati.

Ovaj 36-godišnji napadač propustit će nedjeljnu prijateljsku utakmicu protiv Coma i upitan je za prvu utakmicu La Lige protiv Mallorce 16. kolovoza.

BarcelonaRobert Lewandowski
