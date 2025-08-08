Potpuno neočekivano i potpuno besplatno jedan od najvažnijih igrača odlazi iz Barcelone

Barcelona će u ljetnom prijelaznom roku ostati bez jednog od najvažnijih igrača - španjolskog braniča Iniga Martineza koji je prihvatio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije i uskoro će biti predstavljen kao novi igrač Al-Nassra.

Martinez je prošle sezone bio jedan od najvažnijih igrača u momčadi Hansija Flicka koji je isticao da je zadovoljan kadrom kojeg ima i da ovoga ljeta neće tražiti nova pojačanja. To će se sada vjerojatno promijeniti.

Da šok za navijače Barce bude veći, Martinez u Saudijsku Arabiju odlazi poitpuno besplatno jer je u ugovoru imao klauzulu koja mu omogućava da raskine ugovor s katalonskim gigantom ako dobije veliku ponudu iz Saudijske Arabije.

Foto: Atsushi Tokumaru

U Barcelonu je 34-godišnji Martinez stigao prije dvije godina kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Athletic Bilbaom. Ukupno je odigrao 71 utakmicu, postigao tri gola i šest puta asistirao.

