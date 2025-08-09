TRAGEDIJA /

U stravičnom napadu poginuo 'Palestinski Pele', oglasila se UEFA

Foto: X

Al-Obeid je život izgubio u Gazi dok je čekao u redu za humanitarnu pomoć, UEFA se dirljivo oprostila od njega

9.8.2025.
8:33
SPORTSKI.NET
Poginuo je legendarni reprezentativac Palestine Suleiman al-Obeid (41), zvan 'Palestinski Pele'.

Al-Obeid je život izgubio u Gazi dok je čekao u redu za humanitarnu pomoć, objavio je Savez Palestine.

Njegovu smrt potvrdila je i UEFA, nazvanvši ga čovjekom koji je dao nadu bezbrojnoj djeci, čak i u najmračnijim vremenima.

'Palestinski Pele' je 231. osoba iz nogometnog svijeta koja je izgubila život otkako je počeo sukob s OIzaelom u Pojasu Gaze.

Za reprezentaciju Plaestine nastupio je 24 puta i u dresu kluba FC Gaza tri puta zaredom bio je najbolji strijelac lige te ga se smatra legendom tamošnjeg nogometa.

UefaPalestinaSmrt
