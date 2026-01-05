Trump sprema nove napade? Nakon Venezuele, zaprijetio i njima: 'To dobro zvuči'

Na Net.hr-u pratite razvoj događaja nakon američke vojne intervencije u Venezueli.

Sve informacije i jučerašnje događaje mogli ste uživo pratiti OVDJE.

Ključni događaji:

Trump : Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti

: Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti Trump zaprijetio novoj čelnici Venezuele

Nicolas Maduro u ponedjeljak bi se u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po hrvatskom vremenu) trebao pojaviti pred sudom u New Yorku

u ponedjeljak bi se u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po hrvatskom vremenu) trebao pojaviti pred sudom u New Yorku Predsjednika Venezuele naslijedila njegova potpredsjednica Delcy Rodriguez

U ponedjeljak se sastaje Vijeće sigurnosti UN-a

Tijek događaja:

Danska premijerka poslala poruku Trumpu oko Grenlanda

6.56 - Danska premijerka Mette Frederiksen poručila je da "apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da SAD preuzme Grenland" upozorivši da Amerika "nema pravo anektirati nijednu od tri nacije u danskom kraljevstvu", nakon što je supruga jednog od Trumpovih pomoćnika objavila kartu Grenlanda u bojama američke zastave.

Više o tome možete čitati OVDJE.

Kuba tvrdi da su 32 njezina državljana ubijena u američkom udaru protiv Madura

6.23 - Kubanska vlada objavila je u nedjelju da su njezina 32 državljana ubijena u američkoj akciji u Venezueli u kojoj je uhićen predsjednik Nicolas Maduro radi suđenja u SAD-u.

Havana kaže da su 5. i 6. siječnja zbog toga proglašeni danima žalosti.

Vlada nije iznijela pojedinosti osim da su ubijeni bili pripadnici kubanske vojske i obavještajnih službi.

Više čitajte OVDJE.

Trump zaprijetio Kolumbiji

6.14 - Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju vojnom intervencijom protiv kolumbijske vlade, rekavši da mu ta ideja "dobro zvuči".

"Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesnik koji voli proizvoditi kokain i izvoziti ga u SAD...to neće raditi još dugo", izjavio je Trump novinarima u zrakoplovu Aif Force One misleći na kolumbijskog predsjednika Gustava Petra.

Na izravan upit bi li SAD izveo vojnu operaciju protiv Kolumbije, Trump je odgovorio: "To mi zvuči dobro".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zaprijetio i drugim napadom na Venezuelu

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je SAD uhitio predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i prebacio ga u New York gdje je optužen za trgovinu drogom.

Trump je rekao da bi SAD mogao izvesti drugi napad na Venezuelu ako članovi njegove vlade ne budu surađivali.

Dodao je da skloniji suradnji s ostacima Madurova režima u borbi protiv trgovine narkoticima i na obnovi naftne industrije, nego na brzim izborima za novu vladu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao