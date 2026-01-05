FREEMAIL
PROGLASILI DAN ŽALOSTI /

Kuba tvrdi da su 32 njezina državljana ubijena u američkom udaru protiv Madura

Kuba tvrdi da su 32 njezina državljana ubijena u američkom udaru protiv Madura
Foto: Dts Nachrichtenagentur/imago Stock&people/profimedia

Kuba je pomagala u osiguranju Madura otkako je došao na vlast

5.1.2026.
6:23
Hina
Dts Nachrichtenagentur/imago Stock&people/profimedia
Kubanska vlada objavila je u nedjelju da su njezina 32 državljana ubijena u američkoj akciji u Venezueli u kojoj je uhićen predsjednik Nicolas Maduro radi suđenja u SAD-u.

Havana kaže da su 5. i 6. siječnja zbog toga proglašeni danima žalosti.

Vlada nije iznijela pojedinosti osim da su ubijeni bili pripadnici kubanske vojske i obavještajnih službi.

"Naši sunarodnjaci su dostojanstveno i herojski ispunili svoju dužnost i pali nakon žestokog otpora u izravnoj borbi s napadačima ili u bombardiranju objekata", stoji u priopćenju.

Pomagali u osiguranju

Kuba je pomagala u osiguranju Madura otkako je došao na vlast, no ne zna se koliko je Kubanaca čuvalo predsjednika Venezuele kada su poginuli ili stradali na drugim mjestima.

Madura (​63) i njegovu suprugu Ciliju Flores američke su snage zarobile u subotu u Caracasu i prebacile u SAD. Maduro se nalazi u pritvoru u New ‍Yorku gdje čeka pojavljivanje pred sudom u ponedjeljak.

U SAD-u je 2020. optužen za narko-terorizam, što on uporno poriče.

POGLEDAJTE VIDEO: Svijet podijeljen oko američkog udara: 'Danas je to Venezuela, sutra bilo tko drugi'

KubaDonald TrumpVenezuelaNapadNicolas Maduro
