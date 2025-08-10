Hrvatski Trojanac sjajno amortizirao moćan udarac paklenog borca: Niti da ga dirne!

Andi Vrtačić (7-2), pulski vatrogasac iz priznatog Trojan gyma iz Pule kojeg vodi slavni Zelg Galešić i jedan od najuzbudljivijih boraca srednje kategorije u ovom dijelu Europe, nakon tri runde po pet minuta krvavog rata u kavezu, izgubio je sinoć jednoglasnom sudačkom odlukom od iskusnog Michala Michalskog.

Michal Michalski ovom je pobjedom na KSW 109 u Varšavi došao u priliku, vrlo vjerojatno, za napad na titulu srednje divizije u KSW-u. Michalski je peto rangirani borac srednje divizije KSW-a, dok je Vrtačić na desetom mjestu. Što se tiče meča, Andi je u drugoj rundi sjajno amortizirao jedan direkt Michalskog. Pogledajte kako je to izgledalo.