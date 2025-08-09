Hrvatski 'lovac na Poljake' bori se protiv opakog suparnika u ponajvećem meču života

UŽIVO

KSW 109 - Varšava

Glavna borba večeri: Piotr Kuberski - R. Paczuski

Sunaslovna borba: M. Michalski - Andi Vrtačić

E. Woźniak - Monika Kučinič

O. Szczepaniak - D. Skibiński

B. Szewczyk - D. Kasperski

Eduard Kexel - Josef Štummer

B. Dzikowski - A. Van De Merckt

Michał Gniady - V. Červinský

Andi Vrtačić, 30-godišnji borac iz pulskog Trojan Gyma i jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, nalazi se pred ponajvećim izazovom svoje dosadašnje karijere.

U subotu u Varšavi, u sunaslovnoj borbi večeri na prestižnoj KSW 109 priredbi, čeka ga okršaj s domaćim predstavnikom i petorangiranim borcem srednje kategorije, Michalom Michalskim. Za Vrtačića, kojeg trenira slavni Zelg Galešić, ovo nije samo treći nastup u jednoj od najjačih europskih organizacija, već i prilika koja bi mu pobjedom mogla širom otvoriti vrata borbe za pojas prvaka. Razgovarali smo i sa Andijem i sa Zelgom Galešićem. Prvi dio intervjua možete pročitati - OVDJE. Drugi dio intervjua možete pročitati - OVDJE.

