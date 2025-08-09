KSW 109 /

Hrvatski 'lovac na Poljake' bori se protiv opakog suparnika u ponajvećem meču života

Foto: Profimedia

Spektakularni KSW 109 upravo možete gledati na platformi VOYO

Silvijo Maksan
9.8.2025.
18:58
Profimedia
UŽIVO

KSW 109 - Varšava

KSW 109 upravo možete gledati u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO

 

Glavna borba večeri: Piotr Kuberski  -  R. Paczuski

Sunaslovna borba: M. Michalski  -  Andi Vrtačić

E. Woźniak  -  Monika Kučinič

O. Szczepaniak  -  D. Skibiński

B. Szewczyk  -  D. Kasperski

Eduard Kexel -  Josef Štummer

B. Dzikowski  -  A. Van De Merckt

Michał Gniady  -  V. Červinský

Andi Vrtačić, 30-godišnji borac iz pulskog Trojan Gyma i jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, nalazi se pred ponajvećim izazovom svoje dosadašnje karijere.

U subotu u Varšavi, u sunaslovnoj borbi večeri na prestižnoj KSW 109 priredbi, čeka ga okršaj s domaćim predstavnikom i petorangiranim borcem srednje kategorije, Michalom Michalskim. Za Vrtačića, kojeg trenira slavni Zelg Galešić, ovo nije samo treći nastup u jednoj od najjačih europskih organizacija, već i prilika koja bi mu pobjedom mogla širom otvoriti vrata borbe za pojas prvaka. Razgovarali smo i sa Andijem i sa Zelgom Galešićem. Prvi dio intervjua možete pročitati - OVDJE.  Drugi dio intervjua možete pročitati - OVDJE. 

KSW 109 upravo možete gledati u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO

POGLEDAJTE VIDEO: U subotu navečer budite uz VOYO i Andija Vrtačića: 'Sutra postajem prvi izazivač'

Hrvatski 'lovac na Poljake' bori se protiv opakog suparnika u ponajvećem meču života