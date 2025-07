Srpski privatni trener i zaštitar najavio spektakl: 'Imam puno oružja u svom arsenalu, a jedna stvar mi je velika prednost'

Prva epizoda reallity showa "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showa stiže u subotu19. srpnja na platformu VOYO , a uoči početka jedan od sudionika, srpski MMA borac Nikola Đurović za Net.hr rekao je što očekuje.

U novoj sezoni osam boraca iz regije natjecat će se za profesionalni ugovor s FNC-om u vrijednosti od deset tisuća eura. Mlade nade regionalnog MMA podijeljene su u dva tima, a trenirat če ih najveće zvijezde regionalnog MMA, Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Đurović, srpski privatni trener, zaštitar i MMA borac koji je u timu Aleksandra Ilića na početku nam je otkrio kako je došlo do njegovog sudjelovanja u showu.

"Vidio sam da su izašle prijave i to sam rekao u neobveznom razgovoru s mojim menadžerom koji mi je predložio da se prijavim jer bi mi to bila super šansa da se pokažem, izvrsna prilika za napredovanje i put prema FNC-u, da se priključim organizaciji i osrtavim trag", rekao je Đurović na početku.

Nikola u show ulazi s dolazi s iskustvom iz američkog nogometa i tenisa te još nekih sportova i objasnio je zašto će mu to biti prednost.

"Trenirao sam razne sportove dugo vremena i u svakom sam sportu imao potencijala. Mislim da je sve to utjecalo na mene, na na izgradnju mojih motoričkih sposobnosti. sigurno mi je to veliki plus u odnosu na momke koji to nisu prošli", rekao je.

O svom treneru Aleksandru Ililiću imao je samo riječi hvale.

"Raduje me što ću biti u Jokerovom timu. Jako ga poštujem, mislim da je jedan od najjačih boraca u regiji i pokazao se na svjetskoj sceni. Nikad nije bježao od izazova, on je 'role model' za nas mlađe borce, što se tiče vještina u kavezu i van njega, u marketingu i promocije borbe. Bit će mi to jedno veliko iskustvo i mislim da ću puno naučiti od njega", poručio je.

Za krtaj je rekao nekoliko riječi o svojim prednostima u odnosu na druge borce u "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showu.

"Ne znam kakvi su drugi borci, malo sam ih istraživao, ali mislim da sam ja jedan od raznovrsnijih boraca. Imam dosta oružja u svom arsenalu. Nisam jednoličan borac, nisam samo 'stand-up' borac, nisam samo 'grappler', nisam samo hrvač i mislim da mogu naspraviti probleme svakome. Isto tako, mislim da sam fizički jedan od najdominantnijih natjecatelja", zaključio je.

