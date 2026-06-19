FNC borci složni pred nastupe: 'Respekt protivnicima, ali cilj je samo jedan'

sve je spremno /

Ahmed Villa, Borna Bilanđžić i Selver Mahmić kratko su najavili svoje nastupe uoči FNC eventa, uz poruke da su spremni na teške borbe i da u kavez ulaze bez kalkulacija.

Mihajlović, o kojem je prvi govorio Mahmić, označen je kao kvalitetan i opasan protivnik, ali hrvatski borac vjeruje u vlastitu formu.

"Mihajlović je stvarno dobar protivnik, na papiru možda i iskusniji od mene, ali ja sam spreman na sve opcije. Kamp je prošao jako dobro i mislim da će i borba ići u dobrom smjeru", rekao je Mahmić.

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Borna Bilanđžić osvrnuo se na iskustvo protivnika, ali i naglasio vlastitu prednost u velikom broju mečeva.

"Iskusniji je u profesionalnim borbama, ali ukupno u kickboxingu sigurno nije. Imam preko 100 borbi i mislim da će to napraviti veliku razliku. Hrabar je borac, uzeo je meč na kratkom roku i dolazi iz kvalitetnog tima iz Rumunjske, ali i mi imamo snažne borce u klubu", poručio je Bilanđžić.

Ahmed Villa je za kraj istaknuo respekt prema svom protivniku, ali i jasno dao do znanja da mu je cilj samo jedan.

"Imam puno respekta za protivnika, stvarno je dobar i iskusan borac, ali ja sam došao da pobijedim. To je jedini cilj", rekao je Villa.