Znanstvenici proučili krater od asteroida: 'Sada razumijemo kako se život obnavlja nakon katastrofa'

Asteroid promjera 1,6 kilometara prije otprilike 78 milijuna godina udario je na područje današnje Finske, stvarajući krater Lappajärvi širine 23 kilometra i dubine oko 750 metara.

Taj snažan udar razlomio je stijene duboko ispod površine i stvorio prirodni sustav pukotina kroz koje je dugo vremena strujala topla voda. Upravo takvi uvjeti – toplina, voda i prostor za kretanje – mogli su pružiti savršeno okruženje za razvoj mikroskopskog života, piše Science Alert.

Foto: Profimedia

Važno za razumijevanje ranog života na Zemlji

Znanstvenici su već ranije pretpostavljali da bi se nakon udara asteroida u duboko ispucalim stijenama ispod kratera mogli razviti mikroorganizmi. Međutim, do sada nije bilo moguće točno odrediti kada se to dogodilo. Novo istraživanje prvi put jasno pokazuje točan trenutak kada je život započeo u tom drevnom hidrotermalnom sustavu.

Istraživači su pomoću naprednih metoda analize i preciznog datiranja uspjeli pronaći tragove mikrobne aktivnosti u mineralima stijenja ispod kratera. Riječ je o procesu u kojem mikroorganizmi razgrađuju organsku tvar koristeći sulfat umjesto kisika, pri čemu nastaje plin vodikov sulfid. Taj proces igra važnu ulogu u prirodnom kruženju sumpora i ugljika na Zemlji.

Pokazalo se da su prvi znakovi takve mikrobne aktivnosti nastali kada je temperatura hidrotermalnog sustava pala na oko 47 stupnjeva Celzija, što se dogodilo otprilike prije 73,6 milijuna godina, odnosno otprilike 4,5 milijuna godina nakon samog udara asteroida. U tom razdoblju nastao je pirit s posebnim izotopskim sastavom sumpora, što je jasan dokaz da su mikrobi tada već bili prisutni.

Foto: Profimedia

Ostali dokazi o životu pojavljuju se 10 milijuna godina nakon udara, kada su u šupljinama stijena pronađeni minerali poput kalcita, koji se također povezuju s mikrobnom redukcijom sulfata. Takvi nalazi ukazuju na to da su mikroorganizmi opstajali u sustavu kroz dugo vremensko razdoblje, kako se krater postupno hladio.

"Ovo je prvi put da možemo izravno povezati mikrobnu aktivnost s udarom meteorita koristeći geokronološke metode. To pokazuje da takvi krateri mogu pružiti uvjete za život još dugo nakon samog udara", izjavio je profesor Henrik Drake, jedan od autora istraživanja.

Jacob Gustafsson, prvi autor studije i doktorand na Sveučilištu Linnaeus u Švedskoj, dodaje: "Najuzbudljivije je to što ne vidimo samo znakove života, već možemo precizno odrediti kada su se pojavili. To nam daje vremenski okvir za razumijevanje kako se život ponovno pojavljuje nakon katastrofalnih događaja."

Znanstvenici smatraju da ovakvi nalazi imaju važne posljedice ne samo za razumijevanje ranog života na Zemlji, nego i za istraživanje mogućeg života na Marsu ili drugim planetima. Hidrotermalni sustavi koji nastaju nakon udara meteorita mogli bi biti ključna mjesta za razvoj i očuvanje mikrobnog života.

Osim toga, asteroidi prenose ključne spojeve, poput aminokiselina, koje su temelj za nastanak života. Ova istraživanja podupiru teoriju da svemirski objekti mogu stvoriti i fizičke uvjete u kojima život može opstati i razviti se.

Istraživači ističu da procesi razvoja života u krateru Lappajärvi predstavljaju ključnu paralelu s događajima koji su mogli oblikovati život na ranoj Zemlji, ali i potencijalno na Marsu. Metode koje su koristili mogu se primijeniti za proučavanje drugih udarnih struktura na Zemlji, kao i za analizu uzoraka koje će buduće svemirske misije donijeti s Marsa i drugih nebeskih tijela.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati