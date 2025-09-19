Kukci izumiru čak i u mjestima bez ljudi. Znanstvenici zabrinuti: 'Bez njih sve umire'

Od leptira do skakavaca, mnoga osjetljiva mala bića koja upravljaju našim svijetom nalaze se u velikoj nevolji. Ne samo u regijama gdje ljudska aktivnost izravno utječe na krajolik, već čak i u udaljenim, zonama bez ljudi, otkriva nova studija.

Gubitak insekata u ključnim područjima diljem svijeta u prošlosti se pripisivao namjernom smanjenju bioraznolikih staništa i promjenama lokalne klime. Sada je jasno da se te sile protežu daleko izvan naših neposrednih sfera utjecaja, piše ScienceAlert.

U područjima koja su relativno neometana izravnom ljudskom aktivnošću, biolog sa Sveučilišta Sjeverne Karoline Keith Sockman zabilježio je dramatičan pad od preko 70 posto letećih insekata u samo 20 godina.

Sockman je izračunao gustoću insekata ljeti između 2004. i 2024. godine na udaljenoj livadi u Coloradu. Otkrio je da su toplija ljeta, koja je zabilježila meteorološka postaja na mjestu uzorkovanja, bila povezana s manjim brojem insekata sljedeće godine.

"Prilično je udaljeno i prilično netaknuto, a ipak pokazuje značajan pad broja insekata. To ne ostavlja puno drugih mogućnosti osim promjene klime da se to objasni", rekao je Sockman NPR-ovoj novinarki Alani Wise.

Povijesni dokazi o smanjenju populacija insekata

Nedavna studija, također, sugerira da klimatske promjene utječu na insekte. Populacije leptira, kornjaša i drugih tropskih insekata opustošene su promijenjenim ciklusom El Niña u tropima. Čak su i muhe osjetljive na Zemljine uvjete koji se sada brzo mijenjaju.

Iako je bilo nekih sporova oko opsega smanjenja broja insekata, to je često zbog nedostatka podataka i nesporazuma oko složenosti.

Na Zemlji se nalazi preko pet milijuna vrsta insekata, a neke od njih će neizbježno imati koristi od promjenjivih uvjeta koji štete drugima. No, malo je vjerojatno da će ovi "pobjednici" preuzeti ekološke uloge koje su "gubitnici" ostavili otvorenima, što će dovesti do daljnjih poremećaja u osjetljivim mrežama interakcija koje održavaju stabilnost naših ekosustava koji podržavaju život.

Povijesni dokazi o smanjenju populacija insekata, koji se bave nekim od prethodno nedostajućih podataka, također se gomilaju – nedavni primjer je studija, koja je objavljena u časopisu Science, a koja prati pad broja mrava na Fidžiju otkako su ljudi prvi put tu stigli, prije 3000 godina.

"Može biti teško procijeniti povijesne promjene populacija kukaca, jer uz rijetke iznimke, nismo izravno pratili populacije tijekom vremena", objasnio je evolucijski biolog Evan Economo sa Sveučilišta Maryland.

Izumiranje kukaca utječe na sve oblike života

"Ovom problemu pristupili smo na novi način analizirajući genome mnogih vrsta paralelno iz muzejskih uzoraka prikupljenih nedavno. Genomi sadrže dokaze o tome rastu li populacije ili se smanjuju, što nam omogućuje rekonstrukciju promjena u cijeloj zajednici. Otkrili smo da je 79 posto vrsta mrava autohtonih na Fidžiju doživjelo pad populacije, dok je porastao broj novopridošlih vrsta", rekao je.

Domino efekt ovog pomicanja glavnog dijela Zemljine biomase sada je vidljiv i u podacima koji opisuju broj ptica, guštera i žaba. Entomolozi ističu da sada postoje stotine recenziranih studija koje sugeriraju održivi pad populacija mnogih kukaca diljem svijeta.

"Među stručnjacima postoji konsenzus da postoji kriza bioraznolikosti kukaca", nedavno su napisali ekolog Sveučilišta New England, Manu Saunders, i njegovi kolege, u članku za Science Direct koji se bavi poricanjem ovog problema.

Sockmanova studija sugerira da se ova kriza događa i u udaljenim regijama.

"Bez kukaca sve umire: svi sisavci, gmazovi, ptice, pa čak i ljudi. Ako želite sačuvati bilo koju vrstu od nabrojene, uključujući i nas, trebali biste sačuvati kukce", istaknula je zoologinja Jessica Ware iz Američkog muzeja prirodne povijesti Madeline Bodin u časopisu Smithsonian.

