Astronaut nakon 178 dana u svemiru otkriva što je shvatio o čovječanstvu: 'Živimo laž'

Ron Garan, 63-godišnji astronaut, kaže da je tijekom boravka na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) shvatio kako većina ljudi na Zemlji "živi laž".

NASA-in astronaut proveo je dulje vrijeme daleko od civilizacije tijekom karijere, putujući više od milijuna kilometara u 2.842 orbite. Dok je bio u svemiru, doživio je poznati fenomen nazvan "overview efekt", pojavu za koju se kaže da može "stvoriti snažne promjene u načinu na koji razmišljate o Zemlji i životu".

Radi se o kognitivnoj promjeni koju mnogi astronauti osjete dok promatraju naš planet iz svemira, a istraživači su je usporedili sa "stanjem divljenja s osobinama i samotranscendencijom". Taj fenomen može izazvati "neočekivanu i preplavljujuću emociju" za one koji imaju hrabrost popeti se u raketu.

Dok je uživao u pogledu s ISS-a, Garan je doživio trenutak prosvjetljenja, piše LADbible.

Rekao je da mu je odgovor na pitanje kako ljudi mogu "nastaviti svoj evolucijski proces" sinuo upravo dok je bio u svemiru.

"Kad sam gledao kroz prozor Međunarodne svemirske stanice, vidio sam bljeskove munja u olujama, vidio sam kako se plešu zavjese aurora koje su se činile tako blizu da ih možeš dohvatiti", ispričao je za Big Think opisujući što je vidio.

"I vidio sam nevjerojatnu tankoću atmosfere našeg planeta. U tom trenutku, pogodila me ozbiljna spoznaja da upravo taj papirnato tanak sloj održava svaki živi organizam na našem planetu", nastavio je. "Vidio sam iridescentnu biosferu punu života. Nisam vidio ekonomiju."

Garan smatra da ljudski sustavi tretiraju sve – uključujući i same sustave koji omogućuju život na Zemlji – kao potpuno vlasništvo globalne ekonomije, te da iz svemirske perspektive postaje jasno kako zapravo živimo u laži.

Naglasio je da je za napredak čovječanstva nužna promjena načina razmišljanja i djelovanja. Po njemu bismo, umjesto da razmišljamo redoslijedom 'ekonomija, društvo, planeta', trebali razmišljati u smjeru 'planeta, društvo, ekonomija'. "Tek tada ćemo moći nastaviti svoj evolucijski put", kaže.

Lekcije koje je naučio tijekom svoje astronautske karijere čuvao je kao dragocjene te je poticao druge da se brinu o Zemlji.

Govoreći o tome kakav je osjećaj imati ptičju perspektivu Zemlje, Garan je dodao da je orbitalna perspektiva poziv na akciju. "To je osjećaj nepravde koji vidimo kad vidimo ozbiljnu kontradikciju između neopisive ljepote našeg planeta i nesretnih stvarnosti života na našem planetu za značajan broj stanovnika", zaključio je.

