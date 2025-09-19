Je li Kleopatrina grobnica skrivena pod morem? Znanstvenici vjeruju da su na pragu velikog otkrića

Pamti se kao jedna od najmoćnijih i najzavodljivijih kraljica u povijesti. Sada istraživači tvrde da su bliže nego ikada pronalasku izgubljene Kleopatrine grobnice i tvrde da bi se mogla nalaziti pod vodom.

Otkrili su potopljenu luku na dnu Sredozemnog mora, oko tri kilometra od obale Aleksandrije, drevnog povijesnog grada. Potopljena luka, na oko 12 metara dubine, mogla bi skrivati ostatke izgubljenih ljubavnika, uvjereni su.

Kleopatra, koja je vladala Egiptom od 51. do 30. pr. Kr., poznata je prema legendama da je koristila ljepotu i šarm da bi ostvarila ciljeve.

Poznata je i po ljubavnim vezama s rimskim vođom Julijem Cezarom i njegovim nasljednikom Markom Antonijem.

Kleopatra i Antonije sahranjeni su zajedno.

No, nakon više od 2.000 godina, njihovo mjesto počinka još nije otkriveno. Potopljena luka, nekada povezana s Taposiris Magnom – starim gradom s hramom Ozirisu, bogu smrti – mogla bi biti ključ.

Taposiris Magna, što znači "velika grobnica Ozirisa", smještena je oko 50 kilometara od Aleksandrije, nekadašnjeg glavnog grada Egipta. Kathleen Martínez, istraživačica koja dugo traži Kleopatrinu grobnicu, otkrila je luku tijekom nove serije zarona s Bobom Ballardom, poznatim po pronalasku Titanica.

Ta luka, povezana s hramom, mogla bi biti važan trag ili čak voditi do same grobnice. Struktura uključuje stupove, glatke kamene podove i razbacane amfore — velike glinene posude za vino — što dokazuje prisutnost ljudi.

Egipatsko Ministarstvo turizma i starina nazvalo je to mogućim dokazom "drevne morske aktivnosti". Martínez smatra da je sada samo "pitanje vremena" kada će grobnica biti pronađena, a potragu je započela još u listopadu 2005., piše Daily Mail.

"Nakon 2000 godina nitko nikada nije bio tamo, rekla je za National Geographic. "Mi smo prvi."

Još 2022. godine, Martínez i njezin tim otkrili su tunel dug 1.300 metara, uklesan kroz slojeve stijene ispod ruševina Taposiris Magne.

Unutra su pronašli keramičke posude i lončariju iz vremena Ptolemejevića, od kojih je Kleopatra bila posljednji vladar.

Martínez vjeruje da je Kleopatrino tijelo nakon smrti preneseno u Taposiris Magnu, kroz podzemni tunel u smjeru luke, gdje je i položeno.

Tunel pokazuje izravno prema luci, što sugerira da su ona i hram izvorno bili povezani - možda kao dio tajne mreže. Ipak, stručnjakinja ne isključuje mogućnost da se grobnica nalazi unutar samog hrama, što je već dugo prevladavajuća teorija.

"Nitko mi ne može reći da Kleopatra nije u Taposiris Magni", rekla je Martínez. "Da biste to tvrdili, morate iskopati cijelo područje i ne pronaći je."

Martínez vjeruje da je Kleopatra planirala da njezina grobnica bude skrivena na mjestu gdje je Rimljani nikad ne bi tražili.

"Morala je odabrati mjesto na kojem će se osjećati sigurno u zagrobnom životu s Markom Antonijem", rekla je Martínez za National Geographic.

Više od 2.000 godina kasnije, čini se da njezin plan i dalje funkcionira.

