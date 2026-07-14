Muškarci koji imaju djecu sretniji su u braku: Jedno dijete posebno čini razliku

Popularna kultura često ističe posebnu vezu između očeva i kćeri, no znanstvena istraživanja upućuju na to da taj odnos ima i dublji, pozitivan učinak na bračnu zajednicu roditelja.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Rutgers pokazalo je da očevi kćeri iskazuju veće zadovoljstvo, predanost i povjerenje u partnerskim odnosima. Navedeni nalazi otvaraju pitanje o promjenama u obiteljskoj dinamici koje nastaju rođenjem ženskog djeteta, piše The Sun.

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Empatija u očinstvu i utjecaj na partnerstvo

Istraživanja pokazuju da očevi razvijaju različite roditeljske pristupe ovisno o spolu djeteta. U interakciji s kćerima, muškarci su skloniji iskazivanju veće nježnosti i korištenju rječnika bogatijeg emocionalnim izrazima.

Ovaj fenomen ima psihološku i biološku podlogu: nakon rođenja djeteta, kod muškaraca se smanjuje razina testosterona dok raste razina oksitocina, poznatog kao "hormon ljubavi", što potiče brižnije ponašanje. Takve se promjene odražavaju i na partnerski odnos.

U studiji sa Sveučilišta Rutgers, koja je obuhvatila 1694 roditelja, majke kćeri opisale su svoje partnere kao osobe koje pružaju više podrške. Istovremeno, očevi kćeri izvijestili su o smanjenju anksioznosti i održavanju stabilnog zadovoljstva vezom, dok su kod očeva sinova ti pokazatelji bilježili pad. Prema tome, odgoj kćeri može potaknuti razvoj empatije kod očeva, osobine ključne za zdrav i stabilan brak.

Očeva uloga uzora iz evolucijske perspektive

Jedno od ključnih objašnjenja za veće ulaganje očeva kćeri u bračni odnos proizlazi iz njihove uloge kao modela ponašanja. Dr. Krystal Duarte, autorica studije s Rutgersa, nudi evolucijsku perspektivu.

"Očevi mogu poslužiti kao najraniji model muškog ulaganja za svoje kćeri, oblikujući njihova očekivanja o pouzdanosti muškaraca u dugoročnim vezama", navodi Duarte.

Svjesno ili nesvjesno, otac svojim ponašanjem prema partnerici postavlja standard prema kojem će kći u budućnosti procjenjivati partnerske odnose. Djevojčice koje odrastaju uz očeve koji iskazuju ljubav i poštovanje prema njihovim majkama usvajaju model zdravih veza. Ta spoznaja predstavlja snažan poticaj očevima da aktivno rade na kvaliteti vlastitog braka.

Negativno očinsko ponašanje ili odsutnost, kako ističe Duarte, često se povezuje s nepovoljnim ishodima za kćeri, uključujući raniji ulazak u pubertet i sklonost rizičnijem seksualnom ponašanju. Stoga ulaganje u stabilnost braka postaje i ulaganje u budućnost kćeri.

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Složenost obiteljskih odnosa

Unatoč navedenim pozitivnim utjecajima, nekoliko američkih istraživanja došlo je do suprotnih zaključaka: parovi s kćerima, osobito ako je riječ o prvorođenom djetetu, pokazuju neznatno višu stopu razvoda. Za ovaj fenomen ponuđeno je nekoliko mogućih objašnjenja.

Jedna teorija pretpostavlja da prisutnost kćeri može osnažiti majke da napuste nestabilan brak, kako bi spriječile da im kći odrasta uz negativan partnerski model. Drugo, biološko objašnjenje proizašlo je iz istraživanja sa Sveučilišta Duke. Prema tim nalazima, ženski embriji pokazuju veću otpornost i vjerojatnije preživljavaju trudnoću u stresnim uvjetima. To bi impliciralo da su brakovi koji su već bili nestabilni prije začeća skloniji rođenju ženskog djeteta. U tom kontekstu, rođenje kćeri nije uzrok razvoda, već pokazatelj prethodno postojećih problema u vezi. Ovi nalazi ističu iznimnu složenost obiteljskih odnosa.

Iako pretpostavka o sretnijim brakovima očeva s kćerima ima određenu znanstvenu podlogu, cjelokupni dokazi su podijeljeni. Očinstvo kćeri može potaknuti pozitivne promjene kod muškaraca, poput razvoja empatije i veće svijesti o važnosti zdravih odnosa, no to ne jamči bračnu sreću.

Kvaliteta bračnog odnosa ovisi o nizu složenih faktora koji nadilaze spol djeteta, uključujući osobnosti partnera, komunikacijske vještine i zajedničke vrijednosti. Spol djeteta može predstavljati jedan od suptilnih utjecaja, ali nije presudan čimbenik. U konačnici, predanost oba partnera i kontinuirani rad na kvaliteti odnosa ostaju ključni za stabilnost i zadovoljstvo unutar bračne zajednice.

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