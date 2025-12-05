Zabrinuti otac treba savjet: 'Nedostaju mi moje djevojčice i ne znam kako to popraviti'

Jedan je otac na popularnoj društvenoj platformi Reddit odlučio potražiti savjete drugih roditelja o tome kako se snaći u godinama odrastanja sa svojim kćerima.

U svojoj objavi, koja je privukla veliku pažnju, opisao je situaciju s kojom se suočavaju mnogi roditelji. Otac je dviju kćeri, jedne 16-godišnjakinje i jedne 19-godišnjakinje, koje su mu, kako kaže, "sve na svijetu". Naglasio je da u njihovom odnosu nema nikakvih konkretnih problema.

"Ništa nije krivo – nema svađa, nema drame. Obje su nevjerojatno sretne, uspješne, zrele i jednostavno divne. Problem je u tome što jednostavno odrastaju i udaljavaju se od mene", objasnio je.

Različit odnos sa svakom kćeri

Otac je detaljnije opisao dinamiku odnosa sa svakom od svojih kćeri, ističući razlike koje su se pojavile s godinama i promjenom životnih okolnosti.

"S 19-godišnjakinjom jedva da i razgovaram otkad je na fakultetu, no s mojom suprugom se čuje barem jednom dnevno, često i više puta. Pričamo o sportu jer smo oboje veliki ljubitelji nogometa, ali to je otprilike sve", napisao je.

Situacija s mlađom kćeri je nešto drugačija, ali također izazovna. "Mlađa kći je ili u školi, u svojoj sobi ili vani s prijateljima i dečkom. Pokušavam vratiti naviku zajedničkih večera, koja je nekako izblijedjela nakon što je starija sestra otišla na fakultet", dodao je.

Iako kaže da je odnos sa 16-godišnjakinjom puno bolji jer još uvijek živi s njima, osjeća da sa starijom kćeri više ne zna o čemu razgovarati.

"Pitam je o predavanjima, ali o prijateljima, dečkima, odjeći ili društvenom životu ne želi razgovarati sa mnom kao što to čini s majkom. Ne želim biti naporan pa je samo pitam kako je i što ima novog, a ona odgovori 'sve je u redu'", podijelio je svoju brigu. "Nedostaju mi moje djevojčice i nisam siguran kako to popraviti, ili je to jednostavno dio odrastanja koji moram prihvatiti, nadajući se da će se jednog dana vratiti."

Zajednica ga je podržala

Brojni korisnici su se, kako prenosi People, uključili u raspravu ispod objave, pružajući ocu riječi ohrabrenja i savjetujući mu da nastavi biti prisutan u životima svojih kćeri. Mnogi su ga uvjeravali da će one uvijek biti njegove djevojčice, iako se njihov odnos s vremenom mijenja.

Jedna je korisnica podijelila dirljivo osobno iskustvo: "Imala sam sjajan odnos s tatom kad sam odrastala. Bio mi je najbolji prijatelj. Kad sam odrasla, voljela sam ga jednako, ali život nas je jednostavno razdvojio."

"Vaše su kćeri sada u neobičnoj fazi života, pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu kao žene. Samo održavajte kontakt najbolje što možete i one će se vratiti", dodala je druga osoba.

