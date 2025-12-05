FREEMAIL
Zabrinuti otac treba savjet: 'Nedostaju mi moje djevojčice i ne znam kako to popraviti'

Foto: Shutterstock

Iako nema problematičan odnos s kćerima, jedan otac je zatražio savjet kako se nositi s tim izazovnim razdobljem

5.12.2025.
20:56
Antonela Ištvan
Jedan je otac na popularnoj društvenoj platformi Reddit odlučio potražiti savjete drugih roditelja o tome kako se snaći u godinama odrastanja sa svojim kćerima.

U svojoj objavi, koja je privukla veliku pažnju, opisao je situaciju s kojom se suočavaju mnogi roditelji. Otac je dviju kćeri, jedne 16-godišnjakinje i jedne 19-godišnjakinje, koje su mu, kako kaže, "sve na svijetu". Naglasio je da u njihovom odnosu nema nikakvih konkretnih problema.

"Ništa nije krivo – nema svađa, nema drame. Obje su nevjerojatno sretne, uspješne, zrele i jednostavno divne. Problem je u tome što jednostavno odrastaju i udaljavaju se od mene", objasnio je.

Različit odnos sa svakom kćeri

Otac je detaljnije opisao dinamiku odnosa sa svakom od svojih kćeri, ističući razlike koje su se pojavile s godinama i promjenom životnih okolnosti.

"S 19-godišnjakinjom jedva da i razgovaram otkad je na fakultetu, no s mojom suprugom se čuje barem jednom dnevno, često i više puta. Pričamo o sportu jer smo oboje veliki ljubitelji nogometa, ali to je otprilike sve", napisao je.

Zabrinuti otac treba savjet: 'Nedostaju mi moje djevojčice i ne znam kako to popraviti'
Foto: Shutterstock

Situacija s mlađom kćeri je nešto drugačija, ali također izazovna. "Mlađa kći je ili u školi, u svojoj sobi ili vani s prijateljima i dečkom. Pokušavam vratiti naviku zajedničkih večera, koja je nekako izblijedjela nakon što je starija sestra otišla na fakultet", dodao je.

Iako kaže da je odnos sa 16-godišnjakinjom puno bolji jer još uvijek živi s njima, osjeća da sa starijom kćeri više ne zna o čemu razgovarati.

"Pitam je o predavanjima, ali o prijateljima, dečkima, odjeći ili društvenom životu ne želi razgovarati sa mnom kao što to čini s majkom. Ne želim biti naporan pa je samo pitam kako je i što ima novog, a ona odgovori 'sve je u redu'", podijelio je svoju brigu. "Nedostaju mi moje djevojčice i nisam siguran kako to popraviti, ili je to jednostavno dio odrastanja koji moram prihvatiti, nadajući se da će se jednog dana vratiti."

Zabrinuti otac treba savjet: 'Nedostaju mi moje djevojčice i ne znam kako to popraviti'
Foto: Shutterstock

Zajednica ga je podržala

Brojni korisnici su se, kako prenosi People, uključili u raspravu ispod objave, pružajući ocu riječi ohrabrenja i savjetujući mu da nastavi biti prisutan u životima svojih kćeri. Mnogi su ga uvjeravali da će one uvijek biti njegove djevojčice, iako se njihov odnos s vremenom mijenja.

Jedna je korisnica podijelila dirljivo osobno iskustvo: "Imala sam sjajan odnos s tatom kad sam odrastala. Bio mi je najbolji prijatelj. Kad sam odrasla, voljela sam ga jednako, ali život nas je jednostavno razdvojio."

"Vaše su kćeri sada u neobičnoj fazi života, pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu kao žene. Samo održavajte kontakt najbolje što možete i one će se vratiti", dodala je druga osoba.

