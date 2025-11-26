Pripremite djecu na vrijeme: Mnogi roditelji preskaču važan razgovor prije praznika

Bez obzira na dob, blagdanska okupljanja mogu predstavljati značajan izazov. Stres povezan s putovanjima, prekid uobičajene dnevne rutine, nepoznata okruženja i veliki broj ljudi mogu uzrokovati nelagodu. Uz svečanu atmosferu, ne smije se zanemariti ni faktore poput buke te neprestane gužve i dinamike koja prati ova događanja.

Dok su mnogi odrasli razvili mehanizme suočavanja s ovim situacijama (često taktički izbjegavajući osjetljive teme), djeci je potrebna adekvatna priprema i otvoren razgovor s roditeljima. Ključno je unaprijed postaviti realna očekivanja kako bi se izbjegle intenzivne emocionalne reakcije, piše HuffPost.

Foto: Pexels

Teme o kojima treba razgovarati s djecom

"Mnoga djeca teško podnose intenzitet blagdana. Čak i previše pozitivnih podražaja – poput igre s rođacima, konzumacije slatkiša ili gledanja omiljenih filmova – može preopteretiti dječji živčani sustav", objašnjava Melissa Schwartz, autorica i stručnjakinja za roditeljstvo pri organizaciji Leading Edge Parenting.

"Kada djeca znaju što mogu očekivati i posjeduju alate za trenutke kada situacija postane preglasna ili preintenzivna, mogu istinski uživati u danu umjesto da ga samo pokušavaju preživjeti", dodaje Schwartz.

Stručnjaci za roditeljstvo preporučuju razgovor s djecom o nekoliko ključnih tema prije nego što započnu velika blagdanska okupljanja.

Pripremite dijete na okolnosti događaja

Bez obzira na to radi li se o posjetu članovima obitelji, druženju kod prijatelja ili formalnijem svečanom događaju, važno je djecu pripremiti ranije.

Detaljno prođite kroz plan. Tko će biti prisutan? Kako će izgledati struktura dana? Korisno ih je pripremiti i na senzorna iskustva kojima bi mogli biti izloženi, poput glasne glazbe ili buke posuđa. Prenapučene prostorije i visoka razina buke mogu biti izazovni za svu djecu, a posebno za onu koja su osjetljivija ili neurodivergentna.

Pružanje informacija o tome što mogu očekivati pomaže djeci da se osjećaju sigurnije te smanjuje vjerojatnost ispada u ponašanju uzrokovanih senzornim preopterećenjem, čak i kada se nalaze izvan svog uobičajenog okruženja.

Foto: Pexels

Potaknite znatiželju umjesto nametanja strogih pravila

Umjesto iznošenja rigidnog popisa zabrana i dopuštenja ili držanja predavanja o prikladnom ponašanju tijekom blagdana, pokušajte preoblikovati razgovor na način koji potiče dječju znatiželju i introspekciju.

"Mogli biste reći: 'Ponekad obiteljska okupljanja mogu biti uzbudljiva, ali i pomalo iscrpljujuća. Ako se osjećaš nelagodno, što bi mogao/mogla učiniti u tom trenutku?", savjetuje Amber Monroe, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja te osnivačica centra Healing Balance Therapy.

Ovakav pristup pomaže djeci da nauče prepoznavati vlastite unutarnje signale, poput osjećaja srama, pretjerane stimulacije ili nesigurnosti te im daje legitimitet da te osjećaje uvaže.

Tjelesne granice i način pozdravljanja

Jesu li poljupci i zagrljaji obvezni pri pozdravljanju? Ili su prihvatljive alternative poput "davanja pet", dodira laktovima ili rukovanja? Postoji li razlika u pozdravljanju rodbine u odnosu na prijatelje ili poznanike? Ovo su sve važne teme koje treba razmotriti i o kojima treba razgovarati unaprijed.

Djeca i adolescenti osjećaju se ugodnije i socijalno sigurnije kada su im očekivanja unaprijed poznata. Tijekom ovog razgovora važno je djeci dati do znanja da nisu obvezna na fizički kontakt ako im on stvara nelagodu. Također, treba im dati dopuštenje da pristojno odbiju kontakt jednostavnim "Ne, hvala".

Time se normalizira postavljanje tjelesnih granica i pravo na izbor, čime se izravno jača dječja autonomija.

Foto: Pexels

Odnos prema hrani i slasticama

Blagdani su neizostavno povezani s obiljem hrane – od kolača i torti do raznih predjela i glavnih jela. Količina i raznolikost hrane na stolu mogu djeci djelovati preplavljujuće, stoga je ovo još jedna tema koju je dobro obraditi unaprijed.

Razgovori o hrani tijekom blagdanskih okupljanja trebali bi se fokusirati na ravnotežu i izgradnju povjerenja u vlastito tijelo, umjesto na kontrolu. Ovo je prilika za nježno vođenje, a ne nametanje, čime se djetetu omogućava da se osjeća slobodno s izborima, ali i podržano u procesu donošenja odluka.

Kako bi djeca lakše razumjela obilje hrane, stručnjaci preporučuju formulacije poput: "Danas će biti mnogo različite hrane—neke koja pomaže našem tijelu da raste, a neke koja je tu da uživamo. Sasvim je u redu uživati u oboma."

Dogovorite signal za pauzu

Uz svu aktivnost i interakcije koje prate blagdanska okupljanja, lako dolazi do prekomjerne stimulacije ili umora. To je realnost koja vrijedi jednako za odrasle kao i za djecu. Objasnite djetetu da je potreba za mirom i povlačenjem dio zdrave samoregulacije.

Unaprijed odredite mirno mjesto, poput prostora u kući, dvorišta ili automobila te dogovorite signal koji mogu koristiti kako bi zatražili pauzu.

Preporučljivo je uspostaviti neverbalni signal kojim dijete može roditelju dati do znanja da je spremno za odmor i da treba podršku. Signal može biti diskretan, poput namigivanja ili povlačenja za odjeću – nešto što je djetetu najlakše učiniti u trenutku kada ne može verbalizirati svoju potrebu za predahom.

Povezivanje kao prioritet ispred savršenstva

Na kraju, važno je podsjetiti se da su blagdani prilika za povezivanje s obitelji i prijateljima, a ne za traženje savršenstva ili strogo pridržavanje protokola. Dijete treba razumjeti da su obiteljska okupljanja prilika za jačanje odnosa, a ne za izvođenje pred publikom.

Cilj nije besprijekorno ponašanje u svakom trenutku, već ljubaznost, poštovanje i autentičnost. Recite im: "Ne moraš biti savršen/a. Samo budi svoj/a, a mi možemo zajedno vježbati ono što ti pomaže da se osjećaš ugodno."

Roditelji mogu s djecom proći kroz scenarije društvenih situacija koje ih očekuju. No, najvažnije je da djeca, znajući da je primarni cilj povezivanje, a ne strogo pridržavanje normi, postaju slobodnija u interakciji, spremnija na društvene kontakte i sposobnija istinski uživati u blagdanskom razdoblju.

