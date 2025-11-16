Glavni znakovi da djeca odrastaju u sretnom domu: 'To se ne mjeri brojem igračaka'

Svaki roditelj teži stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja u kojem će njegova djeca sretno odrastati i razvijati se. U suvremenom društvu, sreća se često pogrešno povezuje s materijalnim bogatstvom, no stručnjaci ističu kako ispunjen obiteljski život ne ovisi o broju igračaka, odjeći ili najnovijim tehnološkim uređajima.

Psiholozi su za Newsweek otkrili da temelji sretnog doma leže u ljubavi, emocionalnoj sigurnosti, jasnim granicama i dosljednim rutinama.

Znakovi da djeca odrastaju u sretnom domu

"Sretan dom izgrađen je na nečemu puno većem od fizičke udobnosti ili sigurnosti", potvrđuje dr. Sasha Hall, dječja psihologinja. Hall i njezin kolega, dr. Stewart Pisecco, licencirani klinički psiholog, detaljnije objašnjavaju ključne pokazatelje koji upućuju na to da djeca odrastaju u zdravom i ispunjenom okruženju.

Bezuvjetna ljubav i emocionalna sigurnost

Dr. Hall, psihologinja iz Engleske, naglašava da je osjećaj bezuvjetne ljubavi ključan: "Djeca moraju osjećati da ljubav nije uvjetovana njihovim ponašanjem. Emocionalna sigurnost omogućuje im da slobodno izražavaju osjećaje, griješe i nauče da se odnosi mogu popraviti nakon sukoba."

Hall savjetuje roditeljima da izbjegavaju rečenice poput "Ako to učiniš, neću te više voljeti", kako bi djeca razumjela da roditeljska ljubav ostaje neupitna čak i kada se postavljaju granice.

Jasne granice i dosljednost

Dr. Stewart Pisecco, licencirani psiholog iz Houstona u Teksasu, objašnjava kako je testiranje postavljenih granica kod djece prirodan dio odrastanja.

Psiholog potiče roditelje da unaprijed "isplaniraju reakciju" i da se dosljedno drže jedne po jedne granice. Napominje da će se djeca u početku vjerojatno buniti, ali apelira na roditelje da ostanu smireni.

"Kada djeca iskušavaju naše granice, lako je reagirati u afektu. No, ako unaprijed znate kako ćete odgovoriti, to djeci daje sigurnost, a vama pomaže da zadržite mir čak i u najizazovnijim trenucima", rekao je.

Roditelji kao emocionalno sidro

Istraživanja su pokazala da i majke i očevi podjednako uživaju u roditeljstvu, no veći postotak majki navodi da je roditeljstvo iscrpljujuće (47 posto u odnosu na 34 posto) i stresno (33 posto u odnosu na 24 posto) u usporedbi s očevima.

Iako su takvi osjećaji prirodni, važno je da roditelji pokažu primjer zdrave komunikacije jer djeca najviše uče promatrajući odrasle.

"Roditelji su emocionalno sidro unutar obitelji", kaže dr. Hall, dodajući da se dječje emocije smiruju kada su emocije odraslih regulirane.

S time se slaže i dr. Pisecco, klinički direktor u Pisecco & Associates, PLLC, koja pruža podršku djeci i obiteljima koje se suočavaju sa složenostima autizma i bihevioralnih izazova. On potiče roditelje da vode povezivanjem, a ne ispravljanjem.

"Prepoznavanje i imenovanje emocije koja se krije iza ponašanja pomaže djetetu da se osjeća prihvaćeno. Istodobno, fokus na povezanost djeluje umirujuće te otvara prostor za konstruktivnu komunikaciju", ističe.

Moć rutine i predvidljivosti

"Djeca napreduju kada se mogu osloniti na poznate obrasce. Predvidljive rutine poput vremena za obroke, odlaska na spavanje ili jutarnjih prijelaza pomažu djeci da se osjećaju sigurno i smanjuju neizvjesnost", kaže dr. Hall.

Time bi se, napominje dr. Pisecco, trebao smanjiti stres u cijelom kućanstvu: "Organizirajte dom tako da svaka stvar ima svoje mjesto, umjesto da se stvara nered. Takav pristup pomaže u uspostavljanju rutina i donosi osjećaj predvidljivosti djeci."

Specifične pohvale i zajednička zabava

Pohvala poput: "Izvrsno si pospremio ruksak čim si došao kući", daleko je učinkovitija od generičke pohvale "bravo". Priznavanjem pozitivnog ponašanja na detaljan način, kaže dr. Pisecco, roditelji jačaju poželjne navike i potiču daljnju suradnju.

Uz sposobnost upravljanja izazovnim trenucima, ključno je osigurati i prilike za zabavu s djecom.

"Odvojite vrijeme za zabavu sa svojom djecom. To bi trebalo biti vrijeme koje je samo za vas i vaše dijete, kako biste se povezali", dodaje dr. Pisecco i napominje da bi aktivnost trebala biti vođena djetetovim željama, a ne prilika da ga nečemu podučavate: "Ovo je vrijeme za jačanje vaše veze. Zapamtite, radi se o nečemu što oni vole raditi pa iako to možda nije vaša omiljena aktivnost, ne radi se o vama – radi se o vašoj povezanosti s djetetom."

Na kraju, dr. Hall zaključuje: "Obitelji koje se osjećaju povezano kroz zajednička iskustva često opisuju veći osjećaj sreće i pripadnosti. To se može postići kroz obiteljske obroke, priče za laku noć, zajedničke hobije ili jednostavno razgovor o danu na kraju dana. Ti trenuci grade osjećaj zajedništva, podsjećajući svakog člana da pripada nečemu većem od sebe. Zajedničko značenje i povezanost u srcu su sretnog doma."

