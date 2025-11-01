Ne slažete se s djetetovim učiteljem? Obrazovni stručnjaci savjetuju što trebate učiniti

Nesuglasice između roditelja i učitelja čest su izazov u obrazovnom sustavu i mogu predstavljati izvor značajnog stresa za sve uključene strane, a posebice za dijete.

Bilo da je razlog neslaganja percepcija o pravednosti ocjenjivanja, nedostatku individualnog pristupa ili fundamentalnim razlikama u odgojnim metodama, ključno je takvim situacijama pristupiti konstruktivno. Obrazovni stručnjaci i nastavnici suglasni su da je uspješna suradnja temelj djetetovog obrazovnog uspjeha i socioemocionalnog razvoja.

Uzroci nesuglasica

Konflikti mogu proizaći iz različitih situacija. Ponekad roditelji imaju dojam da učitelj neopravdano izdvaja njihovo dijete, da je nepravedan ili ne posvećuje dovoljno pažnje njegovim specifičnim potrebama.

"Mnogi roditelji usmjereni su isključivo na svoje dijete", objašnjava Danielle M., učiteljica iz New Yorka za HuffPost, dodajući da roditelji često zaboravljaju kako nastavnici istovremeno skrbe o potrebama cijelog razreda, koji može brojiti i do trideset učenika.

S druge strane, napetost može biti posljedica dublje zabrinutosti. "Roditelj može biti zabrinut zbog djetetovih poteškoća u učenju ili ponašanju, dok se učitelj istovremeno može osjećati preopterećeno opsegom posla i odgovornosti", ističe Farnaz Heydari, ravnateljica jedne osnovne škole. Razumijevanje obje perspektive prvi je i najvažniji korak prema rješavanju problema.

Izgradnja partnerskog odnosa od početka

Stručnjaci ističu važnost proaktivnog pristupa. Izgradnja partnerskog odnosa s učiteljem od samog početka školske godine može spriječiti mnoge buduće nesporazume. Učitelji cijene kada roditelji pokažu inicijativu i spremnost na suradnju.

"Na početku školske godine potrebno je uspostaviti uloge, očekivanja i preferirane načine komunikacije", savjetuje Heydari. Svrha toga nije nametanje vlastitih metoda, već pružanje uvida učitelju u djetetov način učenja i funkcioniranja.

Informacije o tome je li se dijete prethodne godine suočavalo s poteškoćama u određenom predmetu ili postoje li obiteljske okolnosti koje bi mogle utjecati na djetetov uspjeh, od neprocjenjive su važnosti. Jasna, redovita i komunikacija puna poštovanja temelj je za izgradnju povjerenja.

Pristupite razgovoru s ciljem pronalaska rješenja

Kada do problema ipak dođe, način na koji ćete mu pristupiti od presudne je važnosti. Umjesto pristupa temeljenog na ljutnji i postavljanju zahtjeva, preporučuje se zauzeti smiren i znatiželjan stav.

"Postavljajte pitanja umjesto da iznosite tvrdnje", savjetuju stručnjaci. Primjerice, umjesto rečenice: "Morate popraviti ocjenu mog djeteta!", preporučuje se upitati: "Možete li mi pojasniti s kojim se konkretnim gradivom moje dijete mučilo na ispitu, kako mu mogu pomoći i postoji li mogućnost za ispravak?".

Također, obratite pozornost na ton komunikacije. Pisane poruke, poput e-mailova, podložne su pogrešnim interpretacijama, stoga su telefonski poziv ili sastanak uživo često produktivniji. Ne zaboravite saslušati i djetetovu i učiteljevu stranu priče kako biste stekli cjelovitu sliku situacije.

Kada uključiti školsku administraciju?

Stručnjaci savjetuju da se problem uvijek prvo pokuša riješiti izravno s učiteljem. Obraćanje ravnatelju bez prethodnog razgovora s učiteljem može narušiti povjerenje i otežati buduću suradnju. Pokušajte dogovoriti zajedničke strategije, poput češće komunikacije ili sustavnijeg praćenja domaćih zadaća.

Ako ste iscrpili sve mogućnosti u izravnom razgovoru, a rješenje se ne nazire, obavijestite učitelja da ćete se obratiti višoj instanci, poput stručne službe ili ravnatelja. Prema podacima Agencije za odgoj i obrazovanje, medijacija koju provode stručni suradnici često može pomoći u rješavanju složenijih situacija. Premještaj djeteta u drugi razred smatra se krajnjom mjerom koja se primjenjuje iznimno rijetko.

U konačnici, ključno je imati na umu da i roditelji i učitelji dijele zajednički cilj – dobrobit i uspjeh djeteta. Usmjeravanjem na taj zajednički cilj, uz strpljenje i otvorenu komunikaciju, svaki se sukob može pretvoriti u priliku za poboljšanje suradnje i stvaranje poticajnog okruženja za učenje i razvoj svakog djeteta.

