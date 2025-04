Ovo je top 20 najpopularnijih destinacija 2025. godine: Na popisu i tri hrvatska grada

20. Asos, Grčka (3,1): Ovo šarmantno ribarsko naselje smješteno uz Jonsko more poznato je po šarenim kućama i uskim ulicama. Do Asosa vodi strma cesta. Ovdje posjetitelji mogu uživati u kupanju na plaži Asos, kušati lokalnu grčku kuhinju u kafiću uz obalu ili planinariti do poluotoka Frourio gdje se nalaze ruševine venecijanske tvrđave iz 16. stoljeća. S tog mjesta pruža se zadivljujući pogled.