'Velika rupa' puno je više od toga: Spuštanje je avantura, a pogled s dna je nagrada

Samoa, arhipelag rasut poput dragulja u beskrajnom plavetnilu Južnog Pacifika, čuva mnoge prirodne tajne. Među njima, na južnoj obali otoka Upolu, u blizini sela Lotofaga, nalazi se prizor koji oduzima dah i s pravom nosi epitet jednog od najljepših prirodnih bazena na svijetu – To Sua, oceanski jarak.

Duboka vrtača

Opisivan kao "najnevjerojatniji bazen na svijetu" i "jedno od najunikatnijih mjesta za plivanje na planetu", To Sua nije samo turistička atrakcija; to je ikona Samoe, mjesto gdje se sirova snaga prirode spaja s nestvarnom ljepotom.

"To Sua" znači "velika rupa", no to je više od toga. Riječ je o 30 metara dubokoj vrtači ispunjenoj tirkiznom morskom vodom, nastaloj urušavanjem drevnih vulkanskih tunela (cijevi lave). Podzemni kanal povezuje je s oceanom, osiguravajući svježu vodu. Najhrabriji mogu zaplivati ​​kroz prirodni tunel u ocean.Okružena bujnim zelenilom, ova prirodna oaza nudi pogled na kristalno čisto dno.

Jedinstveno iskustvo

Pristup bazenu vodi preko dugih, strmih drvenih ljestava do platforme iznad vode. Spuštanje je avantura za sebe, no pogled s dna i osvježavajuće kupanje su nagrada. Plivanje u bistroj, slanoj vodi, okruženoj zelenim stijenama i tišinom, jedinstveno je iskustvo.

Područje oko To Sua nudi više od plivanja. Uređene staze vode kroz raskošne vrtove, a s vidikovaca se pruža pogled na ocean i obalu. U blizini se mogu istražiti polja lave s gejzirima (blowholes) i mala plaža Fagaoneone ("bijeli pijesak"). Atrakcijom upravlja lokalna zajednica i ulaz se naplaćuje. To Sua se nalazi uz glavnu cestu na južnoj obali Upolua, otprilike sat vožnje od Apije. Lokacija je označena, ima parking, toalete i malu trgovinu. Otvoreno je uglavnom svaki dan, no preporučuje se provjeriti radno vrijeme, posebno nedjeljom. Za manje gužve, preporuča se doći rano ujutro.

Pogledajte u galeriji prizore najljepšeg prirodnog bazena na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO Klonirali najstrašnijeg vuka na svijetu: Jesu li dinosauri sljedeći na redu?