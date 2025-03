Britance oduševio hrvatski otok: 'Izgleda poput Kariba i Maldiva'

Otok Brač, koji je samo tri sata udaljen od Ujedinjenog Kraljevstva, britanski medij uspoređuje s Karibima zbog divnih plaža, planina i šarmantnih mjesta. Britanski medij opisuje ga kao otok koji je idealan za sve koji žele pobjeći od masovnog turizma.

Brač je najveći otok u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jedan od najpoznatijih i najposjećenijih hrvatskih otoka, poznat po svojoj bogatoj povijesti, prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima, ali i po bijelom mramoru, koji je korišten za gradnju mnogih poznatih građevina, poput Dioklecijanove palače u Splitu i katedrala u Trogiru i Šibeniku.

Otok je također poznat po proizvodnji maslinovog ulja, a tradicija vinogradarstva i proizvodnje vina daje poseban šarm bračkom gastronomskom iskustvu.

"Unatoč tome što se nalazi blizu Splita, Brač nije toliko posjećen kao otoci Hvar i Korčula. Put do Brača nije baš najjednostavniji što objašnjava zašto otok još uvijek nije previše turistički razvijen. Let do Splita iz Ujedinjenog Kraljevstva traje oko dva i pol sata", kažu stručnjaci za putovanja na stranici Wayfarer Wave.

Najpoznatija atrakcija na Braču svakako je Zlatni rat, plaža koja je jedna od najfotografiranijih u Hrvatskoj. Smještena je na južnoj obali otoka i ističe se svojim jedinstvenim oblikom. Osim što je savršeno mjesto za uživanje u sunčanju, Zlatni rat popularan je i među ljubiteljima vodenih sportova, poput windsurfinga i kitesurfinga.

"Plaža Zlatni rat okružena je borovim šumama, što je čini savršenim mjestom za opuštanje uz dobru knjigu, a idealna je i za ljubitelje windsurfinga", navode Britanci i dodaju: "Za one koji vole povijest, nezaobilazna destinacija je Pustinja Blaca, koja nudi uvid u povijest života na Braču. Posljednji upravitelj franjevačkog samostana, Nikola Miličević, bio je i hrvatski astronom, a njegovom smrću se pustinja hrvatskih glagoljaša ugasila. Za prave avanturiste, tu je i Vidova gora, najviši vrh otoka Brača te najviši otočni gorski vrh na cijelom Jadranu. Uspinje se na 778 metara nadmorske visine, a s vrha se pruža nevjerojatan pogled s kojeg se može vidjeti otok Hvar", piše Mirror.

