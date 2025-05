'Materijal budućnosti' zauvijek je promijenio modu: Žene su satima stajale u redovima

Danas, 15. svibnja obilježava se točno 85 godina otkako su najlonke, koje su zauvijek promijenile žensku modu i percepciju elegancije, stigle na američko tržište. Lansirala ih je kemijska tvrtka DuPont davne 1940. godine, pokrenuvši pravu revoluciju koja je odjeknula svijetom.

Ovaj modni dodatak rezultat je vizionarskog rada kemičara Wallacea Carothersa i njegovog tima, koji su sredinom 1930-ih otkrili najlon – prvo potpuno sintetičko tekstilno vlakno koje se moglo masovno proizvoditi. Interes javnosti bio je trenutačan i golem, a priča o najlonkama postala je priča o inovaciji i prekretnici u modnoj povijesti, piše Calgary Herald.

Najlonke ispisale povijest

Priča o najlonu započinje u istraživačkim laboratorijima tvrtke DuPont tijekom 1930-ih. Vođa tima, briljantni kemičar Wallace H. Carothers, imao je zadatak istražiti potencijal polimera s ciljem pronalaska sintetičke zamjene za skupocjenu i osjetljivu svilu, materijal koji bi bio komercijalno isplativ i svestran. Nakon godina predanog rada i brojnih eksperimenata, Carothers i njegov tim uspjeli su 1935. godine stvoriti polimer koji se mogao izvlačiti u tanka, čvrsta vlakna s izgledom nalik svili. Bio je to poliamid, inicijalno nazvan "vlakno 66" zbog šest atoma ugljika u adipinskoj kiselini i heksametilendiaminu, monomerima korištenim u njegovoj proizvodnji. Novi materijal bio je snažan, elastičan, izdržljiv i, što je najvažnije, mogao se proizvoditi u industrijskim količinama.

Tvrtka DuPont patentirala je najlon 1938. godine i odlučila ga s velikim očekivanjima predstaviti javnosti na Svjetskoj izložbi u New Yorku 1939. godine. Najavljen kao "materijal budućnosti", najlon je odmah privukao pažnju. Iako je prvi komercijalni proizvod s najlonskim komponentama bila četkica za zube s najlonskim vlaknima, lansirana još 1938., istinsku slavu i masovnu popularnost najlonu su donijele upravo ženske čarape. Znanstvenici DuPonta posjetiteljima izložbe demonstrirali su proces izrade najlona, dodatno potičući znatiželju i iščekivanje.

Nakon uspješne promocije na kojima su prototipove najlonskih čarapa nosile zaposlenice DuPonta i njihove supruge, stvarajući time auru ekskluzivnosti, konačno je došao dan kada su najlonke postale dostupne široj javnosti. "Dan najlonki" (Nylon Day) prozvan je 15. svibnja 1940. godine, a ostat će zapamćen kao dan kada je započela prava "najlonska groznica". Prodaja je krenula u odabranim trgovinama diljem SAD-a, uključujući Wilmington u Delawareu, gdje je bilo sjedište DuPonta te u slavnoj robnoj kući Macy’s na Herald Squareu u New Yorku.

Reakcija je bila nevjerojatna. Žene su satima čekale u dugim redovima, nestrpljive da se domognu ovog revolucionarnog proizvoda. Samo u Macy'su je tog prvog dana prodano oko 72.000 pari, dok je u Wilmingtonu planulo čak 780.000 pari. U samo dva dana diljem zemlje prodano je nevjerojatnih četiri milijuna pari najlonki, a unutar prve godine ta brojka je dosegnula 64 milijuna. Uspjeh je bio trenutačan i nadmašio je sva očekivanja.

Popularnost najlonki nije bila slučajna. Bile su znatno izdržljivije od svilenih čarapa, koje su bile sklone pucanju i izvlačenju niti ("očica"). Najlon je nudio glatkoću, profinjen sjaj i bolju postojanost oblika, vraćajući se u prvobitno stanje i nakon rastezanja. Uz to, kako su rubovi suknji postajali sve kraći tijekom 1930-ih, čarape su postale neizostavan modni dodatak, a najlonke su nudile savršeno rješenje – eleganciju i praktičnost po pristupačnijoj cijeni od svile.

Zabilježeni su slučajevi gdje su deseci tisuća ljudi čekali u redovima za ograničene količine. Primjerice, u Pittsburghu se okupilo 40.000 ljudi nadajući se kupnji jednog od samo 13.000 dostupnih pari. Scene kaosa i tučnjave za dragocjene čarape postale su uobičajene od New Yorka do San Francisca, svjedočeći o nevjerojatnoj popularnosti ovog odjevnog predmeta, kako bilježe i arhivi poput onih u Hagley Museum and Library.

Najlonke su evoluirale tijekom desetljeća. Pojavom novih materijala poput spandexa (elastana), često se kombiniraju s najlonom kako bi se postigla još bolja rastezljivost i prianjanje. Od simbola poslijeratnog luksuza i ženstvenosti, preko modnih eksperimenata 60-ih i 70-ih pa sve do današnjih raznovrsnih stilova, boja i uzoraka, najlonke su ostale relevantan modni artikl.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala proizvodnja najlonki.

POGLEDAJTE VIDEO Recept za pileću picatu i tagliatele mediteran