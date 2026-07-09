Nisu sve tjestenine jednake kada je zdravlje u pitanju: Saznajte koje su najbolje

Tjestenina je temelj prehrane u mnogim kućanstvima diljem svijeta, no ne pružaju sve vrste jednaku nutritivnu vrijednost. Iako su i bijela i integralna (cjelovita) tjestenina proizvedene od pšenice, ključna razlika leži u procesu proizvodnje koji izravno utječe na njihova svojstva i zdravstvene dobrobiti.

Dok se bijela tjestenina proizvodi od rafiniranog brašna koje sadrži samo endosperm, integralna koristi cjelovito zrno pšenice, uključujući mekinje, klicu i endosperm. Upravo ta razlika donosi niz prednosti koje se često zanemaruju.

Iako mnogi preferiraju bijelu tjesteninu zbog njezinog blagog okusa i mekane teksture, integralna varijanta nudi brojne nutritivne pogodnosti koje je čine povoljnijim izborom za uravnoteženu i zdravu prehranu, piše Daily Star.

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Ključne nutritivne razlike

Primarna razlika između bijele i integralne tjestenine odnosi se na njihov kalorijski sadržaj i hranjive tvari. Jedna porcija od 140 grama kuhanih bijelih špageta sadrži otprilike 220 kalorija, dok ista količina kuhanih integralnih špageta ima oko 174 kalorije. Međutim, razlike nadilaze kalorijsku vrijednost. U usporedbi s bijelom, integralna tjestenina sadrži gotovo 50 posto više vlakana. Jedna porcija može zadovoljiti otprilike trećinu dnevnih potreba za vlaknima kod odrasle osobe.

Ova vrsta tjestenine također sadrži više mangana, selena, bakra, željeza i vitamina B skupine. Vlakna pomažu u održavanju zdravlja probavnog sustava i potiču dulji osjećaj sitosti, što može pomoći u regulaciji tjelesne težine.

Stručnjaci objašnjavaju: "Kalorije u tjestenini uglavnom dolaze iz ugljikohidrata, koje tijelo brzo razgrađuje, što dovodi do porasta glukoze u krvi. Rafinirana tjestenina bogatija je ugljikohidratima i siromašnija vlaknima pa stoga ima viši glikemijski učinak". Preporučena porcija je oko 75 grama suhe tjestenine po osobi.

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Utjecaj na zdravlje crijeva i upalne procese

Najnovija znanstvena istraživanja dodatno naglašavaju prednosti cjelovitih žitarica. Prehrana bogata integralnim proizvodima, poput cjelovite tjestenine, doprinosi smanjenju sistemskih upala u tijelu. Iako takva prehrana ne mora nužno dovesti do velikih promjena u raznolikosti crijevnih bakterija, potiče rast korisnih bakterija koje proizvode kratkolančane masne kiseline, ključne za zdravlje crijeva.

Konzumacija prekomjernih količina rafiniranih ugljikohidrata, kakve nalazimo u bijeloj tjestenini, povezana je s povećanim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa dva. Ako se ipak preferira okus bijele tjestenine, svježe varijante smatraju se boljom opcijom u usporedbi sa sušenima.

Razlike svježe, sušene i obojene tjestenine

Svježa tjestenina obično se radi od glatkog brašna tipa "00", vode i jaja. Tijesto se mijesi, valja i reže u željeni oblik. Zbog svog sastava, svježa tjestenina ima kratak rok trajanja od svega dan ili dva i čuva se u hladnjaku. S druge strane, sušena tjestenina proizvodi se od krupice (semoline), koja se dobiva mljevenjem durum pšenice, a zatim se miješa s vodom. Tijesto se oblikuje i suši dok sva vlaga ne ispari, što joj produžuje vijek trajanja.

Na policama se mogu pronaći i razne obojene tjestenine. One svoju boju dobivaju dodavanjem praha od povrća poput rajčice, špinata ili cikle, no ti dodaci obično ne donose značajne nutritivne prednosti.

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Važnost oblika tjestenine

Oblik tjestenine često je povezan s talijanskom regijom iz koje potječe, a određeni oblici bolje funkcioniraju u pojedinim receptima. Duge i tanke vrste poput špageta, linguina ili vermicella najbolje se slažu s umacima na bazi morskih plodova, vrhnja ili ulja. Šire trake poput tagliatella, pappardella i fettuccina idealne su za teže mesne umake, kao što je bolognese.

Oblici školjki, poput conchiglia, savršeno nadopunjuju bogate umake od vrhnja ili mesa jer se umak zadržava unutar njih. Zavrnuti oblici kao što su fusilli ili trofie izvrsni su s glatkim umacima poput pesta. Cjevaste vrste poput penna, rigatona i makarona odlične su za guste umake od rajčice, povrća ili mesa, a jednako su prikladne i za zapečena jela. Najmanje vrste, poput orza ili stellina, najčešće se koriste u juhama, varivima i salatama.

Iako je odabir tjestenine stvar osobnog ukusa, nutritivna analiza pokazuje da integralna varijanta predstavlja povoljniji izbor za zdravlje. Njezin bogat nutritivni profil, visok udio vlakana i pozitivan utjecaj na probavu te razinu šećera u krvi čine je preporučljivim izborom za svakodnevnu prehranu.

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