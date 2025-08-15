Krumpir će ostati svjež godinu dana: Jedan kuhinjski sastojak čini čuda

Krumpiri su jedan od češćih namirnica na našem tanjuru, no često kad posegnemo za njima budu meki i počnu klijati. Tada nema druge nego baciti krumpir, ali postoje određeni trikovi pomoću kojih krumpir dulje ostaje svjež.

Youtuberica Tracy Tips tvrdi da jednostavna metoda od četiri koraka omogućuje da sirovi krumpir ostane svjež čak godinu dana, prenosi The Mirror.

Četiri jednostavna koraka

Prvo, prema Tracyinim riječima, potrebno je imati kartonsku kutiju na čije se dno stavlja papir, kao što je kuhinjski ubrus. Papir omogućuje da se višak vlage upije, a pritom se štiti i kora od oštećenja. Nadalje, krumpiri se slažu jedni na druge, dok se kuhinjski ubrus stavlja između svakog sloja. Treći se dio odnosi na posipanje sloja praška za pecivo po površini krumpira.

"Korištenje praška za pecivo pomaže učinkovito upiti vlagu i spriječiti klijanje", objasnila je Tracy. Na kraju, potrebno je na vrh staviti još jedan sloj papirnatih ubrusa, zatvoriti kutiju te je spremiti na mjesto koje nije izloženo sunčevoj svjetlosti ni vlazi.

O čemu ovisi svježina?

Važno je znati da svježina krumpira ovisi o načinu skladištenja te o tome jesu li kuhani ili sirovi. Sirovi krumpiri mogu trajati jedan tjedan do nekoliko mjeseci, dok se kuhani zamrznuti krumpiti mogu čuvati do godinu dana.

Postoji nekoliko jasnih znakova koji pokazuju da je krumpir pokvaren. Primjerice, ako je mekan na dodir, s obzirom na to da svježi krumpir treba biti čvrst, s napetom korom te bez značajnih oštećenja.

