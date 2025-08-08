Zaboravite majonezu: Tajni sastojak zbog kojeg će salata od tune biti savršeno kremasta

Kako će temperature i dalje rasti, ova osvježavajuća salata savršen je izbor za lagani ručak, posebno ako volite tunu. Ovaj obrok je i vrlo prilagodljiv i hranjiv jer možete dodati razno povrće.

Kuharica Chelsea priprema salatu od tune i tjestenine na svoj način, a posebnost njezinog recepta leži u primjeni neobičnog sastojka. Umjesto uobičajene majoneze, koristi tajni sastojak koji znatno obogaćuje okus jela.

Foto: Shutterstock

Recept za salatu od tune i tjestenine

"Ova salata jedna je od mojih omiljenih. Kremasta je, bogatog okusa i složene teksture. To je najbolja salata od tune i tjestenine koju možete pripremiti", kaže Chelsea.

Kulinarski stručnjaci često ističu da upravo Caesar preljev značajno podiže okus salate od tune i tjestenine, čineći je znatno ukusnijom.

"Iako nije uobičajen izbor, ovaj preljev uvelike će obogatiti vaše jelo. Savršeno se kombinira s tunom i sprječava da salata poprimi jednoličan okus majoneze, što je česta mana mnogih tradicionalnih salata od tune i tjestenine. Caesar preljev pruža intenzivan okus začina pa nije potrebno dodavati mnogo dodatnih sastojaka. Radi se o jednostavnom, ali vrlo učinkovitoj metodi za značajno poboljšanje okusa salate", naglašava kuharica.

Sastojci:

23 g tjestenine

129 g smrznutog graška

284 g tune

198 g Caesar preljeva za salatu

151 g kiselog vrhnja

Sol i papar po ukusu

3 g češnjaka u prahu

94 g kiselih krastavaca

Pola crvene paprike

2 stabljike celera

77 g mrkve

72 g nasjeckanog crvenog luka

Postupak:

Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Dobro posolite vodu kako salata ne bi bila bezukusna. U posljednjoj minuti kuhanja dodajte smrznuti grašak. Ocijedite tjesteninu i grašak, isperite hladnom vodom, ostavite da se ohladi i osuši. U međuvremenu, u srednju zdjelu stavite sve sastojke za preljev: Caesar preljev, kiselo vrhnje, sol, papar i češnjak u prahu pa dobro promiješajte. Nasjeckajte povrće: krastavce, papriku, celer, luk i mrkvu. U veliku zdjelu stavite ohlađenu tjesteninu i grašak. Dodajte povrće i dobro ocijeđenu tunu. Prelijte preljev preko salate i lagano promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno oblože. Kušajte i po potrebi dodatno začinite, piše Express.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Samoposlužni štandovi u Baranji: Kupuješ bez da te netko gleda, a ako nemaš novac - ostaviš poruku