Zaboravite majonezu: Tajni sastojak zbog kojeg će salata od tune biti savršeno kremasta
Kuharica je otkrila svoj recept za salatu od tune i tjestenine uz jedan jednostavan, ali učinkovit dodatak
Kako će temperature i dalje rasti, ova osvježavajuća salata savršen je izbor za lagani ručak, posebno ako volite tunu. Ovaj obrok je i vrlo prilagodljiv i hranjiv jer možete dodati razno povrće.
Kuharica Chelsea priprema salatu od tune i tjestenine na svoj način, a posebnost njezinog recepta leži u primjeni neobičnog sastojka. Umjesto uobičajene majoneze, koristi tajni sastojak koji znatno obogaćuje okus jela.
Recept za salatu od tune i tjestenine
"Ova salata jedna je od mojih omiljenih. Kremasta je, bogatog okusa i složene teksture. To je najbolja salata od tune i tjestenine koju možete pripremiti", kaže Chelsea.
Kulinarski stručnjaci često ističu da upravo Caesar preljev značajno podiže okus salate od tune i tjestenine, čineći je znatno ukusnijom.
"Iako nije uobičajen izbor, ovaj preljev uvelike će obogatiti vaše jelo. Savršeno se kombinira s tunom i sprječava da salata poprimi jednoličan okus majoneze, što je česta mana mnogih tradicionalnih salata od tune i tjestenine. Caesar preljev pruža intenzivan okus začina pa nije potrebno dodavati mnogo dodatnih sastojaka. Radi se o jednostavnom, ali vrlo učinkovitoj metodi za značajno poboljšanje okusa salate", naglašava kuharica.
Sastojci:
-
23 g tjestenine
-
129 g smrznutog graška
-
284 g tune
-
198 g Caesar preljeva za salatu
-
151 g kiselog vrhnja
-
Sol i papar po ukusu
-
3 g češnjaka u prahu
-
94 g kiselih krastavaca
-
Pola crvene paprike
-
2 stabljike celera
-
77 g mrkve
-
72 g nasjeckanog crvenog luka
Postupak:
-
Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Dobro posolite vodu kako salata ne bi bila bezukusna.
-
U posljednjoj minuti kuhanja dodajte smrznuti grašak. Ocijedite tjesteninu i grašak, isperite hladnom vodom, ostavite da se ohladi i osuši.
-
U međuvremenu, u srednju zdjelu stavite sve sastojke za preljev: Caesar preljev, kiselo vrhnje, sol, papar i češnjak u prahu pa dobro promiješajte.
-
Nasjeckajte povrće: krastavce, papriku, celer, luk i mrkvu.
-
U veliku zdjelu stavite ohlađenu tjesteninu i grašak. Dodajte povrće i dobro ocijeđenu tunu.
-
Prelijte preljev preko salate i lagano promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno oblože. Kušajte i po potrebi dodatno začinite, piše Express.
