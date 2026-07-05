Stručnjakinja objasnila kako nastaje miris svježe opranog rublja: 'Poput skladanja'

Malo je mirisa koji bude osjećaj čistoće i ugode poput onoga svježe opranog rublja. Za mnoge je upravo taj miris jedan od najljepših detalja nakon pranja, no iza njega krije se mnogo više od samog deterdženta. Riječ je o pažljivo osmišljenom procesu u kojem se isprepliću kreativnost, kemija i dugogodišnje iskustvo.

Stvaranje mirisa daleko je od jednostavnog miješanja nekoliko sastojaka. Svaka mirisna kompozicija razvija se mjesecima kako bi bila ugodna, dugotrajna i sigurna za korištenje. No, čak ni najbolji miris neće doći do izražaja ako tijekom pranja radite neke od najčešćih pogrešaka, piše Daily Star.

Foto: Shutterstock

Četiri tisuće sastojaka

Mirisi u deterdžentima nastaju kombiniranjem velikog broja prirodnih i sintetičkih mirisnih sastojaka. Cilj nije samo da odjeća lijepo miriše nakon pranja, već da osjećaj svježine potraje što dulje.

Kako objašnjava Catherine Ganahl, parfumerka u tvrtki Procter & Gamble (P&G), vlasniku brenda Ariel, upravo je miris jedan od glavnih pokazatelja čistoće koji potrošači primjećuju nakon pranja. Zato se svaka mirisna kompozicija pažljivo razvija i dozira kako bi ostavila ugodan dojam, ali i zadovoljila stroge sigurnosne standarde.

Proces stvaranja parfema uspoređuje sa skladanjem glazbe. "Moja kreativnost, u kombinaciji sa znanstvenim znanjem, ključna je za stvaranje mirisa koje ljudi vole. Baš kao i u modi, trendovi u svijetu mirisa neprestano se mijenjaju, a svatko ima svoj ukus. Na raspolaganju imam oko 4000 prirodnih i sintetičkih sastojaka koje mogu kombinirati, baš poput skladanja glazbe", kaže Ganahl. Među njima su i mnogi poznati mirisi poput eteričnih ulja limuna i naranče, lavande ili egzotičnog ylang-ylanga.

Zanimljivo je da je za jedno pranje potrebno tek nekoliko kapi parfema. Tijekom ciklusa pranja one se ravnomjerno rasporede po tkanini, a nakon sušenja veći dio mirisnih sastojaka ispari. Na odjeći ostaje tek lagan i svjež miris, uz vrlo malen kontakt s kožom.

Velika se pozornost pritom posvećuje sigurnosti. Arielovi mirisi razvijaju se prema smjernicama Međunarodne udruge za mirise (IFRA) i Istraživačkog instituta za mirisne materijale (RIFM), vodećih svjetskih organizacija koje postavljaju standarde za sigurnu uporabu mirisnih sastojaka.

Foto: Shutterstock

Zašto rublje ponekad ipak ne miriše svježe?

Koliko god deterdžent bio kvalitetan, svjež miris može izostati ako tijekom pranja radite nekoliko uobičajenih pogrešaka. U većini slučajeva problem nije u deterdžentu ili omekšivaču, nego u načinu na koji održavate perilicu i perete odjeću.

Prljava perilica jedan je od najčešćih razloga

S vremenom se u perilici nakupljaju ostaci deterdženta, omekšivača, vlakna tkanina i prljavština. Posebno su problematični gumena brtva na vratima i ladica za deterdžent jer su stalno vlažne, što pogoduje razvoju plijesni i bakterija. Neugodni mirisi koji se pritom stvaraju lako prijeđu na tek oprano rublje.

Kako bi se to spriječilo, preporučuje se barem jednom mjesečno pokrenuti prazan program na najvišoj temperaturi uz dodatak alkoholnog octa ili sode bikarbone. Jednako je važno redovito obrisati gumu oko vrata i očistiti ladicu za deterdžent.

Više deterdženta ne znači i čišće rublje

Mnogi vjeruju da će veća količina deterdženta rezultirati boljim pranjem, no događa se upravo suprotno. Ako ga stavite previše, dio će ostati na odjeći i u perilici te će s vremenom stvoriti naslage koje zadržavaju prljavštinu i neugodne mirise. Zato se uvijek isplati pridržavati količine koju preporučuje proizvođač.

Sličan problem nastaje kada je bubanj prepun. Rublje tada nema dovoljno prostora za okretanje pa voda i deterdžent ne mogu ravnomjerno doprijeti do svih tkanina. Rezultat su lošije oprana odjeća i manje svjež miris.

Važno je i da rublje izvadite čim program završi. Ako mokra odjeća satima stoji u zatvorenoj perilici, vrlo brzo može poprimiti ustajali miris.

Kako postići još intenzivniji miris?

Posljednjih godina sve su popularniji parfemi za pranje rublja. Za razliku od omekšivača, koji prvenstveno omekšava tkaninu, ovi su proizvodi namijenjeni isključivo pojačavanju mirisa i dodaju se u pretinac za omekšivač.

Sve više ljudi bira i prirodna rješenja. Nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili čajevca može dati rublju ugodan miris, dok bijeli ocat pomaže neutralizirati neugodne mirise i pritom prirodno omekšava tkaninu.

"Sljedeći put kada osjetite miris svježe opranog rublja, sjetite se koliko se umjetnosti i znanosti krije iza svakog pranja", zaključuje Ganahl.

POGLEDAJTE GALERIJU