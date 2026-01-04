FREEMAIL
KAO NOVO /

Čuva odjeću i boje: Znanstvenici otkrili optimalnu postavku za perilicu rublja
×
Foto: Shutterstock

Ako želite da vaša odjeća dulje izgleda kao nova, znanstvenici poručuju da biste mogli promijeniti jednu naviku pri pranju

4.1.2026.
19:26
Antonela Ištvan
Shutterstock
Britanski znanstvenici otkrili su idealnu postavku na perilici rublja koja će vašu odjeću najdulje očuvati svježom i novom. U studiji provedenoj u suradnji sa Sveučilištem u Leedsu i tvrtkom Procter & Gamble, preporučuje se korištenje najhladnijeg i najkraćeg ciklusa pranja.

Istraživanje, koje je vodila instruktorica dizajna Lucy Cotton, bavilo se problemom otpuštanja mikrovlakana iz tkanina tijekom strojnog pranja. Kako prenosi Daily Star, ta izgubljena vlakna ne samo da doprinose zagađenju okoliša, već uzrokuju i prerano starenje odjeće te slabljenje materijala.

Hladnije i kraće za dugovječnost odjeće

Deseci majica različitih boja i materijala prošli su kroz niz pranja, nakon čega su znanstvenici mjerili gubitak boje i količinu otpuštenih mikrovlakana.

Rezultati su pokazali da što je ciklus pranja hladniji i kraći, to je manje oštećenje na tkanini. Pokazalo se da je idealna postavka hladno pranje na 30 minuta. U usporedbi sa standardnim pamučnim ciklusom na 40 stupnjeva Celzija koji traje oko 85 minuta, tridesetominutni hladni ciklus rezultirao je:

  • Očuvanjem svjetlijih i življih boja.
  • Smanjenim prelijevanjem boje na druge tkanine.
  • Značajno manjim brojem mikrovlakana koja završavaju u otpadnim vodama.

Kako bi osigurali točnost rezultata, znanstvenici su prvo pokrenuli prazne perilice kako bi uklonili sve zaostale ostatke vlakana. Zatim su oprali miješane majice i prikupili svu vodu od pranja. Voda je potom isparila, a osušeni ostatak je izvagan kako bi se precizno izmjerila količina otpuštenih mikrovlakana.

Za praćenje oštećenja i prelijevanja boje, u svako su pranje dodali bijele "kontrolne" tkanine te provjeravali koliko se boje prenijelo na njih tijekom različitih ciklusa.

Toplina i trajanje su ključni

Uzorak je bio jasan: više topline i dulje vrijeme pranja značili su više izbljeđivanja, jače prelijevanje boja i veći gubitak vlakana. To je vrijedilo bez obzira na to jesu li majice bile od čistog pamuka ili mješavine s poliesterom.

Zanimljivo je da se otpuštanje vlakana ne zaustavlja nakon samo nekoliko pranja. Čak i nakon osmog i šesnaestog pranja, zabilježene su značajne količine oslobođenih mikrovlakana.

Studija, objavljena u recenziranom znanstvenom časopisu Dyes & Pigments, financirana je od strane tvrtke P&G, koja prodaje deterdžente namijenjene za hladno pranje. Ipak, važno je istaknuti da su testovi i rezultati prošli neovisnu znanstvenu recenziju prije objave, što im daje na vjerodostojnosti.

