Wimbledon traje još kratko: Pogledajte tko je sve od slavnih pratio legendarne mečeve

Ušli smo u samu završnicu najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu. Wimbledonu su ostala još svega tri dana do kraja, a dok napetost na terenima doseže vrhunac, jednako uzbudljiva priča odvija se na tribinama. London je ponovno postao centar svijeta, no ovaj turnir je odavno prerastao okvire sporta i postao društveni događaj godine na kojem se ponovno okupilo mnoštvo poznatih lica.

Članovi britanske kraljevske obitelji tradicionalno su donijeli dozu profinjenosti, no pažnju su plijenile i holivudske zvijezde. Ikone poput Andrewa Garfielda (42) i Bennedicta Cumberbatcha (49) mečeve su pratili s velikim zanimanjem i iskrenim navijačkim žarom. Uz njih, na tribinama su se našle i brojne glazbene zvijezde te poznati sportaši poput Davida Beckhama (51), pjevači i drugi poznati koji su slobodne dane iskoristili za uživanje u vrhunskom tenisu.

Prije nego što finalni vikend otkrije tko odnosi pobjedničke pehare, u nastavku donosimo pregled poznatih lica koja su obilježila ovogodišnje izdanje Grand Slama.