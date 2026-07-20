Svi komentiraju reakciju Victorie Beckham na utakmici: Postala viralna, pogledajte zašto

Victoria Beckham (52) objavila je na svoj Instagram profil fotografiju sa suprugom Davidom Beckhamom (51) te se prisjetila njihovih zajedničkih trenutaka na tribinama tijekom utakmica Engleske. Naime, skupa su posljednjih tjedana pratili reprezentaciju, a s njima su se pojavljivala i njihova djeca, kći Harper (15), te sinovi Cruz (21) i Romeo (23).

Uspomene s nogometne avanture

Španjolska je jučer u velikom finalu Svjetskog nogometnog prvenstva pobjedila Argentinu 1:0 i osvojila naslov sprvaka. Victoria, koja je tijekom vikenda propustila vjenčanje Mel C (52) iz svoje bivše glazbene grupe Spice Girls, na Instagramu je podijelila fotografiju sebe i Davida s utakmice uz poruku: „Obožavala sam našu nogometnu avanturu! Volim te @davidbeckham.“

Foto: Instagram/Screenshot

Kritike nakon utakmice s Norveškom

Objava dolazi nakon što je Victoria postala jedan od najpoznatijih memeova Svjetskog prvenstva, nakon što je snimljena na utakmici Engleske protiv Norveške u Miamiju. Gledatelji su tada gledali napeti susret u kojem je Norveška povela ranim golom, ali se situacija u drugom poluvremeno potpuno okrenula kada je Jude Belingham (23) zabio pogodak u sudačkoj nadoknadi. Publika je eksplodirala, a cijela Beckham obitelj skočila je s mjesta od uzbuđenja. Victoria, međutim, nije pokazala emocije, zbog čega su krenule kritike. Jedan korisnik je komentirao: "Ova fotka je sjajna: svi u loži vrište zbog gola Engleske, Romeo skoro gol slavi, David viče, a Posh mirno sjedi i drži izraz lica."

Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

David je branio suprugu nakon što je komičarka Jenny Johnson komentirala: "Nema ništa bolje nego navijati za Englesku kod kuće, a onda kamera uhvati Victoriju s onim klasičnim osmijehom Posh Spice. Nevjerojatno zarazno!" Uz niz smiješnih emojija, David je prokomentirao: "Slavila je u sebi, obećavam da su joj reakcije bile samo malo sporije od mojih."

Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

U intervjuu za Financial Times 2024. godine Victoria je iskreno priznala: "Nikada mi nije bilo zabavno gledati nogomet. Nikada se nisam osjećala stvarno poželjno. Ne želim se žaliti, ali to nikada nije bilo zabavno kao što jest sada. Sada, kad smo u Miamiju, osjećam se poželjno. Prijateljica sam s obiteljima igrača."