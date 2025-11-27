Od strasti do poslovnih partnera: Kako je izgledala burna veza Mije Franić i Dragana Jurilja

Nakon gotovo devet godina ljubavnih uspona i padova, odnosa koji je uključivao i brak, i razvod, i ponovno pomirenje, kako je Net.hr ekskluzivno doznao iz pouzdanih izvora, splitska poduzetnica sa zagrebačkom adresom, 32-godišnja Mia Franić i 23 godine stariji poduzetnik Dragan Jurilj, stavili su točku na kraj svojoj ljubavi.

Međutim, njihov poslovni angažman ostaje nepromijenjen. Naime, zajedničke obveze preuzete tijekom odnosa nastavljaju provoditi profesionalno, s posebnom pažnjom na višemilijunske projekte, a kako je izgledala njihova ljubavna priča, pogledajte u našoj galeriji.