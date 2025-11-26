Bračna sreća opet nije zaživjela: Mia Franić i Dragan Jurilj razveli se po drugi put

Net.hr ekskluzivno iz pouzdanih izvora doznaje kako se splitska poduzetnica sa zagrebačkom adresom, 32-godišnja Mia Franić i 23 godine stariji poduzetnik Dragan Jurilj, nakon što su drugi put ljubavi dali šansu, ipak razlaze. No, iako im se privatno putevi razilaze, poslovno nije tako: nastavljaju zajedničke investicije i zaključili su projekte u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna eura.

Nakon gotovo devet godina ljubavnih uspona i padova, odnosa koji je uključivao i brak, i razvod, i ponovno pomirenje, odlučili su konačno krenuti svaki svojim putem. No samo na privatnom planu, njihov poslovni angažman ostaje nepromijenjen. Naime, zajedničke obveze preuzete tijekom odnosa nastavljaju provoditi profesionalno, s posebnom pažnjom na višemilijunske projekte.

Kad nisu razvijali energetske projekte, par je često putovao na najpoznatije svjetske destinacije, od Antiba i Azurne obale, preko Provanse i Maldiva, do Maroka. Upravo se Maroko posebno istaknuo: u luksuznom resortu Amanjena, pred obitelji i prijateljima, 2017. godine izrekli su jedno drugome „da”. Brak je, međutim, potrajao svega godinu i četiri mjeseca, nakon čega su se razveli.

Nakon razvoda, Jurilj je utjehu pronašao s bivšom misicom i studenticom politologije Michelle Korenić, koju je i zaručio u Veneciji prstenom brenda Tiffany & Co, što je široko odjeknulo u medijima. Ubrzo nakon prekida s Michelle, obnovio je odnos s Mijom.

Prije Mije, Jurilj je bio u dugogodišnjoj vezi s bivšom manekenkom i poduzetnicom Sunčicom Lalić, s kojom ima sina Ariena.

Poduzetnička karijera Mije Franić

Mia Franić otkrila je kako se uključila u razvoj projekta iz sektora obnovljivih izvora energije zajedno s Juriljem, navodeći da je riječ o sunčanoj elektrani. Mia je često isticala važnost podizanja svijesti o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i ulozi čovjeka u očuvanju života na planetu, te naglašavala koliko joj znači što kroz svoje djelovanje ima priliku pridonijeti tako važnim pitanjima i ostaviti trajan doprinos.

Poslovni početci

Jurilj je široj javnosti postao poznat kao europski prvak u taekwondoo-u te predstavnik Hrvatske na njenim prvim Olimpijskim igrama 1992.g. Nakon sportske karijere svoj je profesionalni put nastavio u ugostiteljstvu te bio vlasnik lanca poznatih koktel barova. Karijeru je nastavio u energetskom sektoru. Najveću pozornost javnosti privukao je njegov projekt gradnje prve hrvatske goetermalne elektrane, najvećeg ORC postrojenja u Europskoj uniji.

Franić mu se u energetici pridružila nekoliko godina kasnije, nakon što je završila studij ekonomije i ostvarila uspješnu međunarodnu manekensku karijeru. Svojedobno je bila proglašena i najljepšom Hrvaticom a živjela je i radila u svjetskim modnim metropolama te bila zaštitno lice europske kampanje Coca-Cole, koju je snimila u Austriji.

