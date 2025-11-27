Pomoću operacija izmijenili izgled do neprepoznatljivosti: Donosimo 12 slavnih s drugim licem

Estetska kirurgija već dugi niz godina služi kao sredstvo kojem pribjegavaju oni dubljeg džepa kako bi svoj izgled doveli do savršenstva ili ostali vječno mladi. Ipak, vrlo često nešto krene po zlu pa su mnoga nekada prepoznatljiva lica svijeta showbizza postala gotovo neprepoznatljiva uslijed brojnih intervencija, uključujući operacije nosa, zatezanje lica, povećanje usana i druge zahvate koji su im promijenili izgled. Usporedbe koje slijede u nastavku ne pružaju samo uvid u moć estetske kirurgije, već i postavljaju pitanje o granicama prirodne ljepote i kulturološkim pritiscima na održavanje mladolikog izgleda u svijetu slavnih.