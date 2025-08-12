Marko Perković Thompson objavio dosad neviđenu snimku s koncerta u Sinju

Prije tjedan dana Marko Perković Thompson (58) održao je veliki koncert na sinjskom Hipodromu, okupivši tisuće obožavatelja iz cijele Hrvatske i inozemstva. Njegov tim sada je na društvenim mrežama podijelio snimku nezaboravne atmosfere s događaja, na kojoj publika u jedan glas pjeva njegove pjesme.

U opisu videosnimke napisao je stihove svoje pjesme ''Zagora''.

Hej Zagoro na kamenu kamen

Nešto bi te tija pitat ja

Lipa moja, ko ti gasi plamen

Ko tvoje ljude dira

Ko tvoju dicu tira

Srića ili nesrića

Tu je Gospa, živa vira

I kod rata i kod mira

Tko god vodu prolije

S njom se krsti il' pije...

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Podsjećamo, na koncertu, za koji organizatori tvrde da je prodano 150 tisuća ulaznica, Thompson se osvrnuo na kontroverze vezane uz pjesmu Bojna Čavoglave i pozdrav "Za dom spremni", tvrdeći da se radi o slobodi govora te ističući ulogu hrvatskih branitelja u stvaranju države.

"Jugoslavije više nema. Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman", poručio je s pozornice, što je publika pozdravila pljeskom.

