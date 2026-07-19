Đoković podučio Biebera košarci uoči povijesnog finala: Nije se zaustavilo samo na tome

Prizor koji je malo tko mogao zamisliti obišao je društvene mreže samo nekoliko sati uoči najvećeg sportskog događaja godine. Srpski tenisač Novak Đoković (39), našao se u ulozi košarkaškog trenera, a njegov učenik bio je ni manje ni više nego globalna glazbena zvijezda Justin Bieber (32). Njihovo opušteno druženje zabilježeno je u New Yorku, a snimka je brzo postala viralna.

Video objavljen na TikToku, prikazuje Biebera kako s košarkaškom loptom u rukama pažljivo sluša savjete srpskog tenisača. Cijeli susret odigrao se u pozadini velikog sportskog i zabavnog događaja, što objašnjava otkud dvije zvijezde iz potpuno različitih svjetova na istom mjestu u isto vrijeme.

Spoj sporta i zabave u New Yorku

Đoković i Bieber susreli su se na Fanatics Festu, velikom festivalu za obožavatelje koji se ovih dana održava u New Yorku i koji je strateški planiran da se poklopi s finalom Svjetskog nogometnog prvenstva. Događaj je okupio neka od najvećih imena iz svijeta sporta, pa su se tako uz Đokovića i Biebera na festivalu pojavili i Tom Brady te Lionel Messi.

Kako prenose mediji, druženje tenisača i pjevača nije se zaustavilo samo na košarkaškim savjetima. Dvojac je snimljen i kako igra stolni tenis, a zajedno s Bradyjem okušali su se i u UFC-ovom izazovu udaranja.

Bieber se priprema za spektakl na poluvremenu

Dok je Đoković očito iskoristio priliku za opuštanje, Justin Bieber se u New Yorku nalazi usred priprema za jedan od najvećih nastupa u posljednjih nekoliko godina. Naime, kanadska glazbena zvijezda bit će glavni izvođač u povijesnom, prvom poluvremenskom showu finala Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se igra večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu.

U velikom finalu na stadionu MetLife snage će odmjeriti Španjolska i Argentina, a Bieberov nastup trebao bi dodatno uveličati spektakl. Kako je najavljeno, na pozornici mu se neće pridružiti sam, već će nastupiti uz bok s drugim svjetskim zvijezdama poput Madonne, Shakire i grupe BTS, što obećava glazbeni događaj za pamćenje.