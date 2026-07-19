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Đoković podučio Biebera košarci uoči povijesnog finala: Nije se zaustavilo samo na tome

Đoković podučio Biebera košarci uoči povijesnog finala: Nije se zaustavilo samo na tome
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Foto: Screenshot/TikTok/jujuuadams

Prizor koji je malo tko mogao zamisliti obišao je društvene mreže uoči finala Svjetskog prvenstva

19.7.2026.
14:11
Hot.hr
Screenshot/TikTok/jujuuadams
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Prizor koji je malo tko mogao zamisliti obišao je društvene mreže samo nekoliko sati uoči najvećeg sportskog događaja godine. Srpski tenisač Novak Đoković (39), našao se u ulozi košarkaškog trenera, a njegov učenik bio je ni manje ni više nego globalna glazbena zvijezda Justin Bieber (32). Njihovo opušteno druženje zabilježeno je u New Yorku, a snimka je brzo postala viralna.

Video objavljen na TikToku, prikazuje Biebera kako s košarkaškom loptom u rukama pažljivo sluša savjete srpskog tenisača. Cijeli susret odigrao se u pozadini velikog sportskog i zabavnog događaja, što objašnjava otkud dvije zvijezde iz potpuno različitih svjetova na istom mjestu u isto vrijeme.

 

@jujuuadams Crazy link up #justinbieber #novakdjokovic #fanaticsfest #fanatics ♬ original sound - jujuuadams

 

Spoj sporta i zabave u New Yorku

Đoković i Bieber susreli su se na Fanatics Festu, velikom festivalu za obožavatelje koji se ovih dana održava u New Yorku i koji je strateški planiran da se poklopi s finalom Svjetskog nogometnog prvenstva. Događaj je okupio neka od najvećih imena iz svijeta sporta, pa su se tako uz Đokovića i Biebera na festivalu pojavili i Tom Brady te Lionel Messi.

Kako prenose mediji, druženje tenisača i pjevača nije se zaustavilo samo na košarkaškim savjetima. Dvojac je snimljen i kako igra stolni tenis, a zajedno s Bradyjem okušali su se i u UFC-ovom izazovu udaranja.

Bieber se priprema za spektakl na poluvremenu

Dok je Đoković očito iskoristio priliku za opuštanje, Justin Bieber se u New Yorku nalazi usred priprema za jedan od najvećih nastupa u posljednjih nekoliko godina. Naime, kanadska glazbena zvijezda bit će glavni izvođač u povijesnom, prvom poluvremenskom showu finala Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se igra večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu.

U velikom finalu na stadionu MetLife snage će odmjeriti Španjolska i Argentina, a Bieberov nastup trebao bi dodatno uveličati spektakl. Kako je najavljeno, na pozornici mu se neće pridružiti sam, već će nastupiti uz bok s drugim svjetskim zvijezdama poput Madonne, Shakire i grupe BTS, što obećava glazbeni događaj za pamćenje.

Novak DjokovicJustin BieberSvjetsko PrvenstvoNew York
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