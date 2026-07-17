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DUGOGODIŠNJA LJUBAV /

Ibrahimović pozirao s partnericom na premijeri Đokovićevog filma: Rijetko su skupa u javnosti

Ibrahimović pozirao s partnericom na premijeri Đokovićevog filma: Rijetko su skupa u javnosti
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Slavni nogometaš i njegova dugogodišnja samozatajna partnerica Helena Seger privukli su sve poglede na crvenom tepihu, pokazavši zašto s pravom slove za jedan od najskladnijih parova

17.7.2026.
16:38
Hot.hr
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Bivši nogometaš Zlatan Ibrahimović (44) i njegova partnerica Helena Seger (55) snimljeni su u New Yorku na premijeri dokumentarca o tenisaču Novaku Đokoviću (39). Par se rijetko pojavljuje skupa u javnosti, a njihov dolazak na premijeru odmah je privukao pažnju.

Pozirali s Đokovićem

Ibrahimović i Seger na premijeri su izgledali dobro raspoloženo, a na crvenom tepihu fotografirali su se sa slavnim tenisačem, koji je Ibrahimovićev dugogodišnji prijatelj. Ovaj zajednički izlazak i druženje obradovali su obožavatelje bivšeg nogometaša.

Ibrahimović pozirao s partnericom na premijeri Đokovićevog filma: Rijetko su skupa u javnosti
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Veza duga više od 20 godina

Ljubavna veza Zlatana Ibrahimović i Helene Siger jedna je od najdugovječnijih veza u svijetu sporta. Zajedno su od 2002. godine, a upoznali su se nakon što je Ibrahimović svojim automobilom blokirao njezin, što je tada pokrenulo žustru raspravu. 

Iste godine započeli su vezu, a umirovljeni nogometaš jednom je priznao da je partnericu i zaprosio, ali ga je odbila. Zajedno imaju dva sina, 20-godišnjeg Maximiliana i 18-godišnjeg Vincenta. Svoju djecu i privatni život vole držati daleko od očiju javnosti te obožavatelji upravo zato s veseljem dočekuju prilike kada se mogu vidjeti zajedno.

Zlatan IbrahimovićHelena SegerNovak đoković
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