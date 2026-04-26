Nakon zarade 10 milijuna dolara na Coachelli, Justin Bieber objavio kako peca sa sinom

Kanadska glazbena superzvijezda Justin Bieber raznježio je milijune pratitelja, podijelivši na Instagramu intiman trenutak iz svog obiteljskog života. Bez ijedne riječi u opisu, pjevač je objavio dvije fotografije na kojima uživa u pecanju sa svojim sinom, Jackom Bluesom Bieberom. Ove tople fotografije prikazuju miran dan daleko od očiju javnosti i pružaju rijedak uvid u njegovu najdražu ulogu - ulogu oca.

Na fotografijama Bieber stoji na drvenom doku uz mirno jezero. U jednoj ruci drži štap za pecanje, dok drugom čvrsto grli malenog Jacka. Justin je odjeven ležerno, u tamnu majicu s kapuljačom i cargo kratke hlače, dok je maleni Jack u preslatkoj svijetloplavoj trenirci s kapuljačom na glavi i prepoznatljivim Adidas tenisicama na nogama. Kao i u prijašnjim objavama, lice dječaka promišljeno je sakriveno od kamere, čime roditelji štite njegovu privatnost od golemog medijskog interesa koji ih prati.

Ovakvi prizori postali su sve češći otkako su on i njegova supruga, manekenka Hailey Bieber (29), u kolovozu 2024. godine dobili svoje prvo dijete. Jack, koji je ime dobio kao posveta Justinovom ocu Jeremyju, očito je postao središte njihovog svijeta. Obožavatelji iz cijelog svijeta s oduševljenjem su dočekali objavu, a sekcija za komentare preplavljena je porukama podrške na raznim jezicima. Komentari poput "Beba Jack i tata Justin, aleluja" i "Tatina ljubav" svjedoče o tome koliko publika cijeni ovu njegovu nježniju, obiteljsku stranu. Ovo nije prvi put da Bieber dijeli ovakav trenutak; već je ranije objavljivao fotografije s pecanja, pokazujući da su mu ovakvi mirni, zajednički trenuci postali dragocjena rutina.

Između svjetske slave i obiteljske idile

Ovaj fokus na obitelj snažno se odražava i na njegovu glazbu. Bieber, koji se proslavio kao tinejdžerska pop senzacija, danas je zreliji umjetnik, a tu transformaciju najbolje oslikava njegov dvostruki album iz 2025. godine, "SWAG" i "SWAG II". Album duboko istražuje teme obiteljskih vrijednosti i pjevačevog osobnog putovanja u očinstvo. Jedna od najistaknutijih pjesama, "Mother in You", dirljiva je balada posvećena upravo sinu Jacku, potvrđujući koliko ga je nova životna uloga kreativno inspirirala.

Dok uživa u mirnim obiteljskim danima, Bieber ne zapostavlja ni svoju zvjezdanu karijeru. Nedavno je trijumfalno nastupio kao glavni izvođač na prestižnom Coachella festivalu, što je bio njegov prvi veći nastup nakon duže pauze uzrokovane zdravstvenim problemima. Njegov povratak na scenu potaknuo je glasine o mogućoj novoj svjetskoj turneji, iako još nema službenih potvrda. Ono što je sigurno jest da ga 1. svibnja očekuje poseban "one-night-only" koncert u Los Angelesu, koji će se prenositi uživo diljem svijeta, što pokazuje da je njegova glazbena moć i dalje neupitna.

Fotografije s pecanja predstavljaju kontrast njegovom životu pod svjetlima reflektora. Kroz ovakve objave pokazuje dubok osjećaj ispunjenosti koji mu donosi obiteljski život.