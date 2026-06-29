Shakira iznenadila nogometne navijače plesom u dresovima, no neki su se osjećali izostavljeno

Kolumbijska superzvijezda Shakira, čije je ime postalo sinonim za Svjetsko prvenstvo u nogometu, ponovno je oduševila svoje pratitelje. U jeku nogometne euforije koja trese svijet, objavila je dinamičan video koji slavi globalni duh sporta, no njezina gesta, iako pozitivna, nije prošla bez zanimljivih reakcija publike.

Globalna proslava na Instagramu

U kratkom i energičnom videu, Shakira pleše uz ritmove svoje pjesme dok na sebi izmjenjuje dresove i topove inspirirane zastavama nekoliko zemalja sudionica Svjetskog prvenstva. U brzom nizu kadrova, pjevačica se pojavljuje u bojama Argentine, Brazila, Kolumbije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, slaveći tako raznolikost i strast koju nogomet budi diljem planeta.

Foto: CARL DE SOUZA/AFP/Profimedia

Ovaj potez nije iznenađenje za one koji prate njezinu karijeru. Shakira je duboko povezana s ovim natjecanjem; od neslužbene himne "Hips Don't Lie" 2006. godine, preko planetarno popularne "Waka Waka" za prvenstvo u Južnoj Africi 2010. do pjesme "La La La" za Brazil 2014. godine. Njezina glazba postala je zvučna kulisa najvećeg sportskog događaja na svijetu. I ove godine, pjevačica je u središtu pozornosti kao izvođačica službene pjesme Svjetskog prvenstva 2026. nazvane "Dai Dai", koju je izvela na ceremoniji otvaranja, a očekuje se i njezin nastup u finalu.

Nisu svi navijači bili zadovoljni

Iako je objava izazvala lavinu pozitivnih komentara i podrške, u komentarima se brzo razvila i rasprava. Brojni obožavatelji iz zemalja čiji dresovi nisu prikazani javili su se s pomalo razočaranim, ali uglavnom simpatičnim porukama. "A gdje je dres Zelenortskih Otoka?", upitao je jedan korisnik, dok su se drugi pitali zašto nema dresova afričkih reprezentacija.

Posebno su glasni bili navijači iz Paragvaja. "Zvuči li ti Paragvaj poznato? Došla si, napunila stadion i osjetila našu energiju. Kažu da smo srce Južne Amerike, ali čini se da nas na videima brišu s karte", napisala je jedna korisnica. Ipak, drugi obožavatelji stali su u obranu pjevačice, ističući kako je nemoguće predstaviti svih 48 reprezentacija. Najljepšu poruku poslao je paragvajski fan klub: "To što ne nosiš naš dres nikada neće umanjiti našu podršku. Naša ljubav prema tebi ne ovisi o jednoj gesti, već o svemu što tvoja glazba predstavlja za nas".

Iako nije uspjela zadovoljiti baš svakog navijača, još je jednom dokazala svoju jedinstvenu sposobnost da kroz glazbu i ples ujedini ljude, potvrđujući svoj status ikone koja spaja svjetove glazbe i sporta.