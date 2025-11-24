FREEMAIL
NEZGODNO /

Najbolji svih vremena u problemu: U prijenosu mu izletjela rasistička uvreda

Foto: Allan Dranberg/csm/shutterstock Editorial/profimedia

U nedjelju navečer bio je suradnik na utakmici Dallas Cowboysa i Philadelphia Eaglesa

24.11.2025.
10:56
Sportski.net
Allan Dranberg/csm/shutterstock Editorial/profimedia
Najbolji NFL igrač svih vremena, Tom Brady od prošle godine bacio se u komentatorske vode. Tako je stručni komentator i sukomentator na Fox Sportsu.

U nedjelju navečer bio je suradnik na utakmici Dallas Cowboysa i Philadelphia Eaglesa. Bio je to vrlo napeti divizijski obračun dva velika rivala koji je završio pomalo iznenađujućom pobjedom Dallasa 24:21 nakon što su gubili 21:0. Napeti trenuci ponijeli su i iskusnog Bradyja.

Zapetljao se jezik

Naime, u prijenosu mu je izletjela riječ koja nije trebala. Tijekom jedne akcije izgovorio je riječ koja je zazvučala kao pogrdna riječ za Afroamerikance. Vrlo vjerojatno se Bradyju spetljao jezik dok je pokušavao reći ime igrača Landona Dickersona pa je zvučalo kao ni**er u jednom trenutku.

Sve o NFL-u čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Brady se instantno ispričao, ali naravno, klip je postao viralan. Američke kladionice već daju vrlo velike šanse da će Brady biti otpušten s Foxa. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nije dobro! Rukometašice uvjerljivo izgubile i od Poljske

Tom BradyNflDallas CowboysPhiladelphia Eagles
