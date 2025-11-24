Najbolji svih vremena u problemu: U prijenosu mu izletjela rasistička uvreda

Najbolji NFL igrač svih vremena, Tom Brady od prošle godine bacio se u komentatorske vode. Tako je stručni komentator i sukomentator na Fox Sportsu.

U nedjelju navečer bio je suradnik na utakmici Dallas Cowboysa i Philadelphia Eaglesa. Bio je to vrlo napeti divizijski obračun dva velika rivala koji je završio pomalo iznenađujućom pobjedom Dallasa 24:21 nakon što su gubili 21:0. Napeti trenuci ponijeli su i iskusnog Bradyja.

Zapetljao se jezik

Naime, u prijenosu mu je izletjela riječ koja nije trebala. Tijekom jedne akcije izgovorio je riječ koja je zazvučala kao pogrdna riječ za Afroamerikance. Vrlo vjerojatno se Bradyju spetljao jezik dok je pokušavao reći ime igrača Landona Dickersona pa je zvučalo kao ni**er u jednom trenutku.

Sve o NFL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

WHAT DID TOM BRADY JUST SAY????? pic.twitter.com/ZKAcnSWgQl — SM Highlights (@SMHighlights1) November 24, 2025

Brady se instantno ispričao, ali naravno, klip je postao viralan. Američke kladionice već daju vrlo velike šanse da će Brady biti otpušten s Foxa.

Tom Brady might be cooked pic.twitter.com/lZyYOqVpeT — GhettoGronk (@GhettoGronk) November 24, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nije dobro! Rukometašice uvjerljivo izgubile i od Poljske