Korejski pop bend preuzeo zasluge za pobjedu Engleske protiv Meksika na SP-u

BTS je krenuo na prvu zajedničku stadionsku turneju od završetka obveznog vojnog roka za sve članove grupe. Turneja prati izlazak njihovog petog studijskog albuma Arirang, koji je objavljen u ožujku 2026. godine. Prvi put u sedam godina zajedno su se vratili te održali koncert u Ujedinjenom Kraljevstvu. Koncert su održali dan nakon utakmice Engleske protiv Meksika te je član i vođa benda RM u šali rekao: "Čestitke na sinoćnjoj pobjedi. Gdje god nastupamo, uvijek donosimo sreću. Kad smo svirali u Belgiji, Belgija je pobijedila. Sad kad smo u Londonu, pobijedila je Britanija. Vidite?"

Foto: Instagram

BTS se ispričao fanovima u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog velike stanke između koncerata. Grupa u Londonu nije nastupala od 2019. godine, kada su postali prvi južnokorejski sastav koji je održao povijesni, samostalni koncert na prepunom Wembleyju. Veliki povratak bio je zakazan za 2020. godinu, ali je pandemija otkazala njihovu turneju Map of the Soul. Nakon toga uslijedila je nova trogodišnja stanka jer je svih sedam članova moralo odslužiti obvezni vojni rok u Južnoj Koreji.

Foto: Instagram

"Bilo je tu razdoblje covida, vojska, a sada smo ovdje zajedno u 2026. godini", rekao je RM. "Silno ste mi nedostajali i hvala vam što ste svi došli." Suga je također zahvalio obožavateljima na strpljenju. „Još uvijek osjećam ono što sam osjećao prije sedam ili osam godina”, rekao je. „Mislim da se vi niste promijenili. I dalje ste strastvena nacija.” Pjevač J-Hope dodao je kako mu je „čast” nastupati na istom stadionu na kojem se proslavio južnokorejski kapetan Son „Sonny” Heung-min.

BTS je privukao najveću koncertnu publiku u povijesti tog prostora; 65.000 obožavatelja natiskalo se na stadion, mašući svjetlećim štapićima i ručno izrađenim transparentima za svoje idole.

„Imam 59 godina, a BTS me zauvijek drži mladom”, pisalo je na jednom. „Trčala sam polumaraton slušajući BTS”, stajalo je na drugom. „Namjoon za premijera”, dodano je na trećem, uz sliku RM-a montiranu preko britanske zastave.

Jin je uzvratio gestu podignuvši natpis s porukom „BTS voli ARMY” – nazivom kojim bend od milja naziva svoju bazu obožavatelja.

Foto: Instagram

Predviđa se da će rasprodana turneja, koja obuhvaća 88 nastupa u 23 zemlje, po zaradi konkurirati turneji „Eras” Taylor Swift, vrijednoj dvije milijarde dolara.

Foto: Instagram