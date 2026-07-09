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SUNDAY ROSE /

Ima sve predispozicije za uspjeh, ali i teret slave: Malo tko zna priču kćeri slavnog para

Ima sve predispozicije za uspjeh, ali i teret slave: Malo tko zna priču kćeri slavnog para
Foto: Michael Stewart/INSTAR Images/Profimedia
Sunday Rose Kidman Urban rođena je 7. srpnja 2008. u Nashvilleu, gdje je uz mlađu sestru Faith Margaret odrastala daleko od reflektora.
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Sunday Rose Kidman Urban nedavno je proslavila 18. rođendan, a iza nje je godina u kojoj je napravila velike korake prema vlastitoj karijeri. Kći glumice Nicole Kidman (59) i glazbenika Keitha Urbana (58) sve se više nameće u svijetu mode - nosila je revije za prestižne brendove poput Miu Miu, Chanela i Diora, a pojavila se i na Met Gali. Iako joj slavno prezime otvara mnoga vrata, Sunday želi izgraditi vlastito ime, a osim mode, velika joj je želja jednog dana baviti se filmom.

Odrasla je daleko od holivudskog kaosa, u Nashvilleu, gdje su joj roditelji postavili jasna pravila - škola je uvijek bila na prvom mjestu, a ulazak u svijet mode morao je pričekati do njezine 16. godine. Dok gradi svoj put pod reflektorima, Sunday se istovremeno našla u središtu obiteljske drame nakon razvoda roditelja, zbog čega se njezin privatni život posljednjih mjeseci našao pod povećalom javnosti.

9.7.2026.
6:03
Hot.hr
Photo Image Press/Zuma Press/Profimedia
Nicole KidmanKćerKeith Urban
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