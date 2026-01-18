Tinta na papirima za razvod se nije ni osušila, a Keith Urban već živi s 32 godine mlađom

Tek što su se slegli dojmovi nakon šokantnog razvoda jednog od najpoznatijih holivudskih parova nakon gotovo dva desetljeća, country zvijezda Keith Urban (58) navodno je okrenuo novu stranicu. Nakon 19 godina braka s Nicole Kidman (58), glazbenik se, prema pisanju stranih medija, već uselio s novom, čak 32 godine mlađom partnericom.

Glasine koje dolaze iz Nashvillea sve su glasnije: Urban je navodno u ozbiljnoj vezi s country pjevačicom u usponu, Karley Scott Collins (26). Prema izvorima koje prenosi Daily Mail par je već započeo zajednički život.

"Čujem da ima nekoga... Ljudi misle da čak i žive zajedno". Iako nema naznaka da je njihova romansa započela prije razvoda, brzina kojom je Urban nastavio dalje iznenadila je mnoge. Pjevač se trenutno posvetio i renovaciji glazbenog studija gdje navodno priprema novi album, za koji se šuška da će biti posvećen upravo raspadu njihove ljubavne priče.

Kćeri stale na majčinu stranu

Čini se da je nova veza utjecala i na obiteljsku dinamiku. Izvori bliski paru tvrde da su njihove kćeri, Sunday (17) i Faith (15), čvrsto stale uz majku.

"Tinejdžerice vole svoje očeve, stoga postoji dobar razlog zašto sada imamo situaciju tri protiv jednoga", komentirao je izvor, aludirajući na to da djevojke javno podržavaju Nicole. To je vidljivo i na društvenim mrežama oskarovke, koja je inače poznata po čuvanju privatnosti. U posljednje vrijeme često objavljuje fotografije s kćerima, od zajedničkih putovanja u Pariz i Sydney do obiteljskih događaja, šaljući poruku ujedinjenog fronta. "Svaki put kad ih vidite, drže se za ruke. Izgleda kao 'mi protiv svijeta'", objasnio je izvor.

Tko je Karley Scott Collins?

Karley Scott Collins talentirana je pjevačica i kantautorica s Floride koja je karijeru započela kao glumica. Ipak, ubrzo se potpuno posvetila glazbi. Prošle je godine potpisala za Sony Music Nashville i objavila svoj debitantski album "Flight Risk". Urbana je upoznala kada je nastupala kao predgrupa na njegovoj turneji krajem 2024. godine, gdje su se, po svemu sudeći, i rodile prve iskre.

Dok Keith Urban u Nashvilleu gradi novi život uz novu ljubav i glazbu koja bi mogla otkriti detalje prekida, Nicole Kidman oslonac pronalazi u svojim kćerima. Razvod, koji je finaliziran početkom siječnja, prošao je bez zahtjeva za uzdržavanjem, a Kidman je dobila primarno skrbništvo.

