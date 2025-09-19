Pravo ljeto za vikend, a onda stiže obrat: Meteorologinja otkrila kada padaju temperature

Stabilnu situaciju podržava prostrana anticiklona pa će posljednji ljetni vikend proći u znaku pravog ljetnog vremena.

Od jutra sunčano i vedro, a ponegdje će u unutrašnjosti biti magle. Na kopnu slab vjetar, uz obalu slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 11, a na Jadranu od 16 do 22 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bez veće promjene - ostaje većinom sunčano i vedro, vjetar će biti slab, a temperatura oko 27, 28 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vedro, vjetar će izostati, a temperatura između 27 i 30 stupnjeva.

Prave ljetne prilike i u Dalmaciji - nebo će biti bez oblaka, vjetar slab do umjeren s mora, navečer uz obalu burin, a temperatura između 27 i 31 pa će biti i vruće. Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom vedro. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer mjestimice slaba bura, a temperatura u gorju od 23 do 27, a na moru i do 29, lokalno i oko 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Vikend pred nama u znaku ljetnog vremena, bit će većinom sunčano, često i sasvim vedro, a ujutro će biti magle, osobito po kotlinama i uz rijeke. Jutra ostaju svježa, ali dnevna temperatura će malo rasti pa će biti i vruće. Početak tjedna donosi promjenu vremena, bit će nešto oblačnije, a prema sredini tjedna je izglednija i povremena kiša te pad temperature.

Na Jadranu za vikend pravo ljeto - bit će sunčano, vedro i vruće uz 30-ak stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, u moru je oko 24, 25 što je ugodno za kupanje. Na samom početku jeseni vrijeme se mijenja pa će i uz obalu biti više oblaka, a već utorak na sjevernom dijelu može biti kiše i pljuskova, zatim u noći na srijedu i duž cijele obale, lokalno je moguća i obilnija oborina. Zapuhat će jugo, u novom tjednu i pojačati.