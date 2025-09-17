Nakon za većinu zemlje kišovitog i osjetno hladnijeg jučerašnjeg dana, danas će sa zapada jačati anticiklona u kojoj će opet biti sunčano, stabilno i suho, ali ne više i onako toplo kao prethodnih dana što je bilo iznad prosjeka za sredinu rujna.

Ujutro nas najprije na Jadranu čeka dosta jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a u tom dijelu u noći i ujutro još može biti i pokojeg pljuska pa i grmljavine. U Dalmaciji zato sunčano, a puhat će umjerena bura. Što se tiče unutrašnjosti bit će promjenjivo oblačno, ponegdje uz niske oblake i maglu, a temperatura osjetno niža - od devet u gorskom dijelu do najviše 13 Celzijevih stupnjeva.

Prema sredini dana razvedravanje i više sunčanog vremena za sve krajeve. U središnjem dijelu unutrašnjosti prevladavat će sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, osobito u Podravini i ovom istočnijem dijelu, a najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.

Na istoku također svježije u usporedbi s proteklim danima. Danas oko 23, najviše 24 stupnja, a puhat će umjeren sjeverozapadnjak.

Zato je na jugu zemlje i dalje ljetno. I danas pretežno sunčano, a ovdje se ni temperatura neće previše mijenjati, ostaje visokih 27, 28 Celzijevih stupnjeva. Puhat će slaba do umjerena bura, a more je još uvijek toplo.

I na sjevernom dijelu bura će poslijepodne malo oslabjeti na umjerenu s jakim udarima samo u podvelebitskom dijelu. Prevladavat će sunčano kao i u gorju gdje će temperatura biti oko 20 stupnjeva.

OSTALIH DANA NA KOPNU

Nakon ove promjene, vrijeme se brzo vraća na sunčano i stabilno, ali opet i toplo, krajem tjedna i vrlo toplo jer će temperatura biti oko 30 Celzijevih stupnjeva! Jedino će jutra biti svježa, oko 10, u gorju i manje, a često će biti i jutarnje magle.

OSTALIH DANA NA MORU

Na Jadranu također u nastavku tjedna i za vikend pravo ljetno vrijeme. U četvrtak će još puhati umjerena bura s jakim udarima koja će malo izmiješati i rashladiti more. Zatim smirivanje bure, a temperatura će opet rasti, za vikend čak i prijeći 30 stupnjeva!