U Hrvatsku se vraćaju vrućine, ali ne zadugo! Meteorologinja otkrila kada stiže nova promjena

Prijepodne pretežno sunčano, uz obalu i sasvim vedro, a tek će ponegdje na kopnu biti magle, nešto izglednije u Posavini. U unutrašnjosti slab vjetar, na sjevernom Jadranu će bura do jutra oslabjeti, sredinom dana i okrenuti na sjeverozapadnjak, ali u Dalmaciji će još prijepodne biti pojačana.

Pred nama je svježe jutro, osobito u unutrašnjosti gdje će temperatura biti oko 10 stupnjeva, u gorju i nešto niža, a uz obalu između 15 i 20.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, tek će rijetko biti umjerene naoblake. Vjetar slab, povremeno i umjeren jugozapadni. Temperatura oko 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, tek ponegdje i umjeren sjeverozapadni, a temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji gotovo ljetno - sunčano i vedro, jedino će još sredinom dana biti pojačane bure, ali i ona će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva, a more je na ugodnih 24, 25.

Sunčano i stabilno i na sjevernom Jadranu i u gorju, uz to će biti malo toplije - dnevna temperatura od 20 u gorju do 27 na moru. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni.

IDUĆIH DANA

Do kraja tjedna ostajemo u ovom stabilnom razdoblju - bit će većinom sunčano, ujutro ponegdje s maglom, osobito tijekom vikenda. Dnevna temperatura će još malo rasti pa će biti vrlo toplo, mjestimice čak i vruće, ali jutra ostaju svježa. Početkom novog tjedna nešto oblačnije pa dobro iskoristite sunčane dane pred nama.

I na Jadranu idućih dana većinom sunčano i vedro te vrlo toplo ili vruće - temperatura će biti i oko 30 stupnjeva. Početkom tjedna izgledna je promjena vremena, ali o tome više detalja idućih dana, za sada uživajmo u ovim gotovo ljetnim prilikama.