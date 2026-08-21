Zagrepčani, oprez! Tramvaji ovog vikenda ne voze na više važnih pravaca, evo izmjena

Zbog početka radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina ovog će vikenda u Zagrebu biti obustavljen tramvajski promet na više važnih gradskih pravaca.

Tramvaji neće voziti u subotu i nedjelju, 22. i 23. kolovoza, a ZET će umjesto njih uvesti četiri izvanredne autobusne linije.

Radovi se izvode u sklopu projekta "1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta", čiji je cilj povećati učinkovitost i efikasnost sustava javnog gradskog prijevoza, povećati broj putnika te smanjiti emisije CO2.

Koje će tramvajske linije biti izmijenjene?

Tramvajski promet bit će obustavljen Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Draškovićeve, Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linije 7, 11, 13 i 15 neće prometovati.

Linija 3 iznimno će ovog vikenda voziti svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 tramvaje zamijeniti autobusi.

Izmijenjene trase dnevnih tramvajskih linija:

Linija 2: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Savska – Ulica grada Vukovara – Savišće

Linija 4: Kvaternikov trg – Maksimirska – Dubec

Linija 5: Prečko – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 6: Črnomerec – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Zrinjevac – Mihanovićeva – Savska – Zapruđe

Linija 9, kružno: Ljubljanica – Vodnikova – Mihanovićeva – Zrinjevac – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Ljubljanica

Linija 12: Ljubljanica – Savska – Savski most

Linija 14: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Savska – Zapruđe

Linija 17 kružno: Prečko – Savska – Frankopanska – Trg bana Josipa Jelačića – Zrinjevac – Mihanovićeva – Savska – Prečko

Uvode se nova tramvajska stajališta

Zbog izmjena u prometu bit će uspostavljena i privremena stajališta.

Ispred hotela Esplanade uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice.

Na Trgu kralja Tomislava, ispred kućnog broja 18, uspostavlja se stajalište linije 6 u smjeru Zapruđa i linije 17 u smjeru Prečkog.

Na Maksimirskoj cesti, ispred kućnog broja 4, uspostavlja se stajalište linije 4 u smjeru Dupca.

Grafički prikaz mreže tramvajskih linija dostupan je na stranicama ZET-a.

Četiri izvanredne autobusne linije

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije – 623, 624, 625 i 626.

Linija 623 – Glavni kolodvor – Kvaternikov trg

U smjeru Kvaternikovog trga autobusi će voziti trasom: Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) – Trg kralja Tomislava – Ulica Pavla Hatza – Draškovićeva – Vlaška – Kvaternikov trg.

U povratku: Kvaternikov trg (trgovina MANA) – Vlaška – Draškovićeva – Branimirova – Glavni kolodvor.

Linija 624 – Kvaternikov trg – Zapruđe

Trasa će biti: Kvaternikov trg (peron 7, linija 216/276) – Heinzelova – Banjavčićeva – Ulica kneza Lj. Posavskog – Trg Petra Krešimira IV. – Avenija Marina Držića – Zapruđe (HG Spot).

Linija 625 – Glavni kolodvor – Borongaj

U smjeru Borongaja autobusi će voziti trasom: Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) – Trg kralja Tomislava – Ulica Pavla Hatza – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova – Borongaj.

U povratku: Borongaj – Zvonimirova – Trg žrtava fašizma – Ulica kneza Mislava – Draškovićeva – Branimirova – Glavni kolodvor.

Linija 626 – Gračansko Dolje – Zapruđe

Autobusi će prometovati trasom: Gračansko dolje – Gračanska cesta – Mihaljevac – Ksaverska cesta – Ribnjak – Draškovićeva – Boškovićeva – Palmotićeva – Branimirova – Avenija Marina Držića – Zapruđe (HG Spot).

Vozni redovi izvanrednih autobusnih linija 623, 624, 625 i 626 dostupni su na stranicama ZET-a.

Linija 602 neće voziti

Privremena autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma – Borongaj) neće prometovati u subotu i nedjelju, 22. i 23. kolovoza.

Iz ZET-a upozoravaju da zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina do kraja godine planiraju još nekoliko vikend-obustava tramvajskog prometa u ovom opsegu.

O svim novim obustavama i izmjenama putnici će biti pravovremeno obaviješteni, a iz ZET-a korisnike mole za razumijevanje.