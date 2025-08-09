Rat je bio njezina tema: ukrajinska novinarka Viktorija, zvana Vika, Roščina od početka ruske invazije na Ukrajinu više se puta sama izlagala opasnosti kako bi izvještavala o ljudima na okupiranim područjima svoje domovine. Svoj je 27-godišnji životni put skupo platila: prije dvije godine pala je u rusko zarobljeništvo iz kojeg se nikada nije vratila, piše Deutsche Welle (DW).

Petnaest mjeseci provela je u zatvoru u južnoruskom gradu Taganrogu. Tijekom premještanja u Moskvu prošle jeseni novinarka je umrla. Sada bi napokon trebala pronaći svoj posljednji počinak u Kijivu: ovoga petka Viktorija Roščina pokopana je na poznatom Bajkovu groblju u ukrajinskoj metropoli.

Predana kao 'neidentificirani muškarac'

Njezina smrt je objavljena tek 10. listopada 2024. Roščina, koja je nestala tijekom putovanja na ruska okupirana područja Ukrajine, uzalud je čekala oslobađanje. Andrij Jusov iz ukrajinske vojno-obavještajne službe izjavio je za javni servis Suspilne da je Roščina bila predviđena za razmjenu zarobljenika. No do toga za njezina života nije došlo.

Rusija je Ukrajini predala tijelo novinarke tek 14. veljače – s tijelima 756 poginulih vojnika. Viktorija Roščina bila je posljednja, pod brojem 757, s oznakom "neidentificirana muška osoba". Prema portalu Graty, otac novinarke dobio je pismo ruskog ministarstva obrane u kojemu je pisalo da mu je kći umrla 19. rujna 2024.

Foto: Profimedia

Međunarodna istraživačka skupina Viktoriia Project, pokrenuta u okviru mreže Forbidden Stories uz sudjelovanje vodećih svjetskih medija uključujući ukrajinski portal Ukrajinska pravda, istražila je slučaj. Prema njihovim navodima, nakon preuzimanja tijela, ukrajinski patolozi utvrdili su da se iza broja 757 zapravo krije žena. Istražitelji iz ukrajinskog državnog odvjetništva proveli su analizu i potvrdili 99-postotno podudaranje s DNK Viktorije Roščine.

"Zbog stanja tijela i njegove mumifikacije uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi na sudsko-medicinskom pregledu", izjavio je u travnju Jurij Bjelousov, voditelj odjela za ratne zločine pri državnom odvjetništvu. Prema njegovim riječima, na tijelu je bilo mnogo tragova mučenja i zlostavljanja – ogrebotine na koži i podljevi na raznim dijelovima tijela te slomljeno rebro.

Tragovi mučenja

Stručnjaci su našli i moguće znakove da je Roščina bila izložena elektrošokovima. "Ozljede su nastale za njezina života. Stoga je vrlo vjerojatno da je bila mučena", zaključio je tada Bjelousov.

Ukrajinski istražitelji potvrdili su Viktoriia Projectu da je na tijelu bilo vidljivo kako je u Rusiji već obavljena obdukcija. Novinari projekta doznali su i da nedostaju neki unutarnji organi: mozak, očne jabučice i dio dušnika. Jedan međunarodni patološki stručnjak kojega su konzultirali, izjavio je da bi uklanjanje tih organa moglo prikriti smrt uslijed gušenja ili davljenja jer su upravo to mjesta gdje bi se to moglo utvrditi.

Državno odvjetništvo Ukrajine otvorilo je kazneni postupak zbog nestanka Viktorije Roščine. Slučaj vodi kao "ratni zločin povezan s namjernim ubojstvom".

Zarobljena u 'paklu na zemlji'

Viktorija Roščina i ranije je bila u zarobljeništvu: u ožujku 2022. ruska ju je sigurnosna služba uhitila u Berdjansku, u južnoj Ukrajini pod optužbom za špijunažu te zatvorila. Deset dana kasnije mlada reporterka je puštena u razmjeni za ruske vojnike i vratila se u Zaporižje.

Dvije godine kasnije nestala je tijekom još jednog putovanja u okupirana područja – iz kojega se više nikada nije vratila. Obitelj je izgubila kontakt s njom 3. kolovoza, a gotovo godinu dana smatrana je nestalom. Tek je u svibnju 2024. Rusija službeno potvrdila da je uhićena i da se nalazi na teritoriju Ruske Federacije. Do tada se ništa nije znalo o njezinoj sudbini.

Foto: Profimedia

Zatvor u kojem je posljednji put bila zatočena opisan je kao brutalno mjesto. Tetjana Katričenko iz Medijske inicijative za ljudska prava naziva zatvor u Taganrogu "paklom na zemlji". Ondje se posebno drže branitelji čeličane Azovstalj iz Mariupolja. Oslobođeni zarobljenici pričaju o strašnim mučenjima. Roščina je ondje, od najmanje svibnja do rujna 2024., bila sama u ćeliji.

'Čvrsto je stajala iza svojih uvjerenja'

Njezina smrt među kolegama je izazvala zaprepaštenje i brojne izraze sućuti. Glavna urednica portala Graty, Tetjana Kosak, izjavila je da je Viktorija Roščina bila "hrabra" i "čvrsto stajala iza svojih uvjerenja". Bila je talentirana novinarka s velikom profesionalnom budućnošću. "No u ratu su joj popustile sve kočnice, zbog čega je i pala u prvo zarobljeništvo", rekla je Kosak.

Foto: Profimedia

"Vika je bila jedna od najtežih novinarki s kojima sam ikada radio", napisao je Jevgen Buderazki, zamjenik glavnog urednika Ukrajinske pravde. Ponekad je, kaže, bila nepodnošljiva. Svaku je ispravku shvaćala osobno: "Ali što god se dogodilo, Vika je ostala vjerna sebi kao novinarki. Nitko je nije mogao zaustaviti kad bi nešto naumila. Rusija ju je ubila, ma što ondje sada rekli."

29 novinara u ruskom zatočeništvu

Prema međunarodnoj nevladinoj organizaciji "Reporteri bez granica" (ROG), trenutačno se u ruskom zatočeništvu nalazi ukupno 29 ukrajinskih medijskih djelatnika. "Duboko smo potreseni smrću Viktorije Roščine i suosjećamo s njezinim bližnjima", izjavila je izvršna direktorica ROG-a Anja Osterhaus kada je vijest postala poznata. "Tijekom svih 15 mjeseci zatočeništva ruske se vlasti nisu oglasile o razlozima ili optužbama. Unatoč opetovanim pokušajima Reportera bez granica i obitelji Roščine, nije bilo nikakvog znaka života", dodala je Osterhaus.

Roščina je još bila na početku karijere, radila je tek nešto više od šest godina. Među njezinim su naručiteljima bili Ukrajinska pravda, Novosti Donbasa i Censor.net. Radila je i za Radio Slobodna Europa te televiziju Hromadske. Smatrana je kritičnom i odlučnom novinarkom. Godine 2022. Međunarodna zaklada za žensko novinarstvo (International Women's Media Foundation) dodijelila joj je nagradu "Courage in Journalism Award" za izvještavanje o ruskoj invaziji na Ukrajinu od 2022.

Državno odličje novinarki

U svibnju je ukrajinski parlament zatražio od predsjednika Volodimira Zelenskog da Viktoriji Roščini postumno dodijeli naslov 'Heroina Ukrajine'. Za prijedlog je glasovalo 246 zastupnika. "Sve odgovarajuće istrage su u tijeku. Nakon što budu završene, predsjednik će Viktoriji Roščini dodijeliti državno odlikovanje. Odluka je već donesena", potvrdio je ured predsjednika.

Toga je subotnjeg dana Zelenski postumno odlikovao Roščinu Ordenom slobode. To se odličje dodjeljuje za građansku hrabrost i domoljublje te za "nesebičan doprinos obrani suvereniteta i neovisnosti ukrajinske države, kao i ustavnih prava i sloboda čovjeka".

