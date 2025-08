Zapanjujuća snimka: Vojnik na biciklu pobjegao Rusima, pomoć mu je stigla s neba

Internetom se širi zapanjujuća snimka na kojoj se vidi kako dron ranjenom ukrajinskom vojniku dostavlja električni bicikl na kojem je potom pobjegao od ruskih snaga.

Vojnik je ostao zarobljen iza neprijateljskih linija tijekom operacije na području Siverska na sjeveru Ukrajine. Rusi su ubili trojicu njegovih suboraca iz brigade Rubizh, a spomenuti vojnik, koji je pritom zadobio ozljedu noge, svoj položaj morao je potpuno sam braniti pet dana.

👍 WOW… Ukrainian soldier stuck in the grey zone was delivered a electric bicycle by drone to help him evacuate. pic.twitter.com/YZPFuupsVA