Putin će dignuti 'Leteći Černobil'? Oružje sudnjeg dana može donijeti bojeve glave bilo gdje u svijetu

Postoji strah da je ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio nova testiranja ruske nuklearne rakete "Leteći Černobil", koja navodno može letjeti danima ili čak tjednima dok ispituje slabosti u obrani na zapadu.

"Čudotvornu" raketu Burevestnik, ocijenjenu kao radikalno nova vrsta oružja s "neograničenim dometom i mogućnošću manevriranja", Putin je najavio još 2018. godine, ali desetak testova do sada je bilo neuspješno.

Zovu je i "Letećim Černobilom" jer emitira radioaktivne ispušne plinove zbog svog nezaštićenog ili djelomično zaštićenog reaktora.

Povećana aktivnost na poligonu Pankovo na arhipelagu Nova Zemlja na Arktiku potiče sumnje u ponovno skoro testiranje, smatra analitičar za nuklearno oružje u tvrtki CN Decker Evelet, kojega je citirao Mirror.

Propali testovi

Sve se ovo odvija nakon što je Putin upozorio na nuklearni rat nakon što novog udara na Ukrajinu.

Sjedinjene Američke Države nedavno su poslale zrakoplov za izviđanje zračenja WC-135R Zračnih snaga na Novu Zemlju, što sugerira da je novo testiranje moćnog oružja neizbježno, piše neovisni Moscow Times.

Zrakoplov opremljen senzorima za praćenje nuklearnih testova letio je iznad Barentsovog mora i blizu obale ruske Murmanske regije, zapadno od Nove Zemlje.

Rusija je više puta pokušala testirati Burevestnik, poznatog i kao Skyfall, ali nijedan od tih testova nije bio uspješan. Raketa je najduže letjela svega 35 kilometara i izdržala dvije minute.

Burevestnik se 2019. srušio u Barentsovo more, a operacija izvlačenja dovela je do eksplozije u kojoj je poginulo sedmero znanstvenika, a zračenje se proširilo po Skandinaviji.

Ruski diktator ocijenio je raketu kao revolucionarno oružje "sudnjeg dana" s neograničenim dometom. Burevestnik je predstavio 2018. uz nuklearni torpedo Poseidon, hipersoničnu raketu Kinžal i divovsku nuklearnu raketu Sarmat odnosno Sotona-2. "Leteći Černobil" se opisuje kao niskoleteća "stealth" krstareća raketa koju postojeći sustavi protuzračne obrane na Zapadu ne mogu presresti, a koja može dopremiti nuklearne bojeve glave bilo gdje u svijetu.

