Zastupnik u ukrajinskom parlamentu: 'Sudbina Ukrajine je jasna. Moramo se pripremiti za novi val rata'

Rijetke su snimke koje svjetske agencije prenose s prvih linija u Ukrajini. Prije nekoliko dana objavili su jednu u kojoj, kako navode, ukrajinski vojnici bježe od ruskih rafala kod grada Pokrovska.

Snimatelj Reutersa bi je pak s jednom artiljerijskom jedinicom ukrajinske vojske, blizu prve linije na području Harkiva. Priznaju da im je posljednjih dana teže. "Sada imamo malo više posla zbog pojačanih pješačkih napada", kaže "Elder", zapovjednik artiljerijske jedinice.

Slično je i u poljskoj bolnici kod Pokrovska, gdje Rusi u posljednje vrijeme napreduju. "Prva crta se sigurno pomaknula za osam do deset kilometara u posljednjih mjesec dana", rekao je Sregj, jedan od liječnika u poljskoj bolnici.

Ofanziva nije stala

Kada se površno analizira stanje na terenu, na prvi pogled nema velikih promjena. Ali ruska ofenziva, posebno u regiji Donjeck, daje rezultate.

"Rusi i dalje zadržavaju svoju inicijativu, ofenziva nije stala. Dapače, čak su i intenzivirali određena borbena djelovanja. Pokušavaju maksimalno zauzeti Pokrovsk, a ako do toga dođe, onda je situacija za Ukrajinu vrlo, vrlo neugodna", ocjenjuje vojni analitičar Marinko Ogorec.

Osim neugodne situacije na bojištu, i glavni grad je posljednjih tjedana češće meta ruskih raketa. U situaciji u kojoj se svako malo čuju sirene, Kijevljani ne očekuju puno od pregovora Trumpa i Putina.

"Ne vjerujem Putinu, pa mislim da taj sastanak neće biti ozbiljan s njegove strane. Nikad neće sklopiti mir", kaže Svitlana Skobliakova.

Ništa optimističniji nije ni Volodimir Arijev, zastupnik u ukrajinskom parlamentu koji za Direkt kaže - budućnost Ukrajine je potpuno jasna.

"Čak i u slučaju da bude primirja, kratkoročnog ili dugoročnog, mi se moramo pripremiti za novi val rata. Novi krug rata. Ukrajina treba biti tvrđava, i to je naša sudbina u nadolazećim desetljećima", uvjeren je Arijev.

Što god se dogovori za Ukrajinu neće biti povoljno

U međuvremenu, o sastanku s Trumpom oglasio se i ruski vladar.

"Imamo puno prijatelja koji su spremni pomoći nam u organizaciji takvog događaja. Evo jednog od naših prijatelja, predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da ćemo odlučiti kasnije, ali ovo bi moglo biti jedno od prikladnih mjesta", smatra Vladimir Putin.

Gledajući dosadašnje susrete od kojih je jedan bio srdačniji od drugog, ako se i nađe rješenje, za očekivati je da bude na štetu Ukrajine.

"Kompromis između Trumpove verzije kapitulacije Ukrajine i Putinove verzije. Što god da Trump i Putin dogovore to za Ukrajinu neće biti povoljno", vjeruje bivši hrvatski ambasador u Rusiji Božo Kovačević.

Plus, Volodimira Zelenskog sigurno neće biti tamo.

"Više puta sam govorio da, općenito, nemam ništa protiv toga – to je moguće. Ali prije toga moraju se stvoriti određeni uvjeti. A nažalost, još smo daleko od stvaranja takvih uvjeta", jasan je bio Putin.

Dok obilazi vojnike na frontu, ukrajinski predsjednik očekuje puno.

"Čini se da je Rusija sada sklonija razmotriti prekid vatre, pritisak na njih djeluje. No najvažnije je osigurati da nas nitko ne prevari u detaljima, ni nas ni Sjedinjene Države", naglašava Zelenski.

S druge strane, ne treba zaboraviti ni na prosvjede u Ukrajini protiv korupcije unutar vlade Zelenskog. Podrška ratnom vođi postojano pada.

"Zelenski koristi ratno stanje i ovlasti koje je dobio kroz ratno stanje, ne samo za obranu Ukrajine, nego također i za učvršćivanje svoje vlasti i autoriteta. I to sada ide već do autoritarnog režima u kojem se koristi korupcija za krug njegovih ljudi, ali i za njega samoga", zaključuje Volodimir Arijev.

U takvoj situaciji, ni Zelenskom ni Ukrajini ne se piše ništa dobro. Sastanu li se Trump i Putin sami, može se prije očekivati da se Rusiji ublaže sankcije, nego da Ukrajina dočeka ikakav mir, kamoli onakav kakav žele - pravedan.